В Мосгоризбирком поступили подписные листы муниципальных депутатов и подписи избирателей в поддержку одного из кандидатов на пост столичного мэра. Сергей Собянин первым из кандидатов предоставил в избирательную комиссию все необходимые документы.

В Мосгоризбирком поступили подписные листы муниципальных депутатови подписи избирателей в поддержку одного из кандидатов на пост столичного мэра.Сергей Собянин первым из кандидатов предоставил в избирательную комиссию все необходимыедокументы.Собянин со своими помощниками лично пришел в Мосгоризбирком.Подписные листы депутатов уместились в 17-ти белых картонных коробках. Волонтерамудалось собрать без малого 40 тысяч подписей избирателей вместо положенных 36тысяч. Поддержку Собянину оказали также 115 народных избранников при обязательнойнорме в 110.Кроме того, действующий мэр представил свой первыйфинансовый отчет, письменное уведомление о том, что кандидат Собянин не имеетсчетов, не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, атакже не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами.Теперь в течение 10 дней Мосгоризбирком проверит подлинностьподписей, правильность других документови примет решение о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата Собянина.Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в единый деньголосования 9 сентября. Список кандидатов в мэры Москвы, которые попадут визбирательные бюллетени, станет известен не позднее 13 июля.Известно, что на этих выборах будут опробованы нескольконовшеств. Так, время работы избирательных участков продлено с 20:00 до 22:00.Кроме этого, законом устанавливается право Общественной палаты Москвы назначатьнаблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города. Такжеизбирательные участки будут организованы за пределами Москвы.Мэр Москвы Сергей Собянин идет на выборы как самовыдвиженец.Если бы он представлял какую-либо партию, то сбор подписей избирателей имуниципальных депутатов ему не потребовался.