В Мосгоризбирком поступили подписные листы муниципальных депутатов
и подписи избирателей в поддержку одного из кандидатов на пост столичного мэра.
Сергей Собянин первым из кандидатов предоставил в избирательную комиссию все необходимые
документы.
В Мосгоризбирком поступили подписные листы муниципальных депутатов
и подписи избирателей в поддержку одного из кандидатов на пост столичного мэра.
Сергей Собянин первым из кандидатов предоставил в избирательную комиссию все необходимые
документы.
Собянин со своими помощниками лично пришел в Мосгоризбирком.
Подписные листы депутатов уместились в 17-ти белых картонных коробках. Волонтерам
удалось собрать без малого 40 тысяч подписей избирателей вместо положенных 36
тысяч. Поддержку Собянину оказали также 115 народных избранников при обязательной
норме в 110.
Кроме того, действующий мэр представил свой первый
финансовый отчет, письменное уведомление о том, что кандидат Собянин не имеет
счетов, не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, а
также не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
Теперь в течение 10 дней Мосгоризбирком проверит подлинность
подписей, правильность других документов
и примет решение о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата Собянина.
Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в единый день
голосования 9 сентября. Список кандидатов в мэры Москвы, которые попадут в
избирательные бюллетени, станет известен не позднее 13 июля.
Известно, что на этих выборах будут опробованы несколько
новшеств. Так, время работы избирательных участков продлено с 20:00 до 22:00.
Кроме этого, законом устанавливается право Общественной палаты Москвы назначать
наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города. Также
избирательные участки будут организованы за пределами Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин идет на выборы как самовыдвиженец.
Если бы он представлял какую-либо партию, то сбор подписей избирателей и
муниципальных депутатов ему не потребовался.