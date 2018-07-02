Иностранец поблагодарил столичных полицейских за оказанную ему помощь и профессиональную работу...

В территориальный отдел полиции поступило сообщение от представителя гостиницы, расположенной на юге столицы, о том, что у одного из постояльцев пропал чемодан с личными вещами.На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции. Как выяснилось, свой чемодан не мог найти гражданин Австралии. В результате дальнейшей работы полицейскими был установлен гражданин Саудовской Аравии, который проживал в той же гостинице, но уже выселился. Сотрудники полиции связались с коллегами в аэропорту, в который он направился, и попросили проверить его багаж.В ходе проверки оказалось, что чемодан гражданина Саудовской Аравии внешне очень схож с чемоданом австралийца. Он был удивлен, узнав, что забрал по ошибке чужой чемодан и чуть не уехал с ним к себе на родину.В настоящий момент сотрудники полиции вернули туристу из Австралии принадлежащее ему имущество. Иностранец поблагодарил столичных полицейских за оказанную ему помощь и профессиональную работу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22