Шампанского в раздевалке российских футболистов после победы
над испанцами не было. Праздновать пока нечего, уверен главный тренер команды
Станислав Черчесов подчеркнул, что в сборной Хорватии, с которой Россия встретится
в четвертьфинале, много классных футболистов.
Шампанского в раздевалке российских футболистов после победы
над испанцами не было. Праздновать пока нечего, уверен главный тренер команды
Станислав Черчесов подчеркнул, что в сборной Хорватии, с которой Россия встретится
в четвертьфинале, много классных футболистов.
Футбольное чудо, как называют в СМИ победу российской
сборной над командой Испании, сотворили все футболисты, а не только главный
тренер. Так прокомментировал итог матча 1/8 финала ЧМ-2018 Станислав Черчесов.
"Все комплименты надо отнести к команде, которая играет
сердцем, которая выполняет нашу установку и доставляет народу радость. А все
остальное – плод двухлетней работы, как тренерского штаба, так и российского
футбольного союза ну и, естественно, футболистов", – сказал главный тренер
сборной.
Черчесов напомнил журналистам поговорку, которая есть в
футбольной среде: "после игры – значит перед игрой". И в раздевалке
после игры с испанцами тренер сказал игрокам, что этот триумф – лишь миг,
который надо быстро отпраздновать и готовиться к следующему матчу.
Главные действующие лица в серии послематчевых пенальти -
вратари. Черчесов – сам бывший вратарь – признался, что был спокоен. Он ничем
не мог помочь нашему голкиперу – но, в то же время, знал, что Гинтарас Стауче, тренер
вратарей, хорошо подготовился к этому элементу игры. Они с Игорем Акинфеевым
четко представляли, как действует каждый из соперников.
Прогнозов на матч с Хорватией Черчесов делать не стал. "Мы
знаем, что команда Хорватии имеет классных исполнителей. А конкретизировать
пока ничего не будем, соперников надо не просто смотреть, надо изучать, чем мы
эти дни и будем заниматься", – приводит слова главного тренера сборной
"МК".
Черчесова спросили, привык ли он к общению с президентом
России – ведь Владимир Путин дважды звонил главному тренеру в день матча.
Наставник сборной признался, что к этому привыкнуть невозможно – но он горд,
что игра команды доставляет радость не только болельщикам, но и руководству
страны.