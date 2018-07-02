Шампанского в раздевалке российских футболистов после победы над испанцами не было. Праздновать пока нечего, уверен главный тренер команды Станислав Черчесов подчеркнул, что в сборной Хорватии, с которой Россия встретится в четвертьфинале, много классных футболистов.

Шампанского в раздевалке российских футболистов после победынад испанцами не было. Праздновать пока нечего, уверен главный тренер командыСтанислав Черчесов подчеркнул, что в сборной Хорватии, с которой Россия встретитсяв четвертьфинале, много классных футболистов.Футбольное чудо, как называют в СМИ победу российскойсборной над командой Испании, сотворили все футболисты, а не только главныйтренер. Так прокомментировал итог матча 1/8 финала ЧМ-2018 Станислав Черчесов."Все комплименты надо отнести к команде, которая играетсердцем, которая выполняет нашу установку и доставляет народу радость. А всеостальное – плод двухлетней работы, как тренерского штаба, так и российскогофутбольного союза ну и, естественно, футболистов", – сказал главный тренерсборной.Черчесов напомнил журналистам поговорку, которая есть вфутбольной среде: "после игры – значит перед игрой". И в раздевалкепосле игры с испанцами тренер сказал игрокам, что этот триумф – лишь миг,который надо быстро отпраздновать и готовиться к следующему матчу.Главные действующие лица в серии послематчевых пенальти -вратари. Черчесов – сам бывший вратарь – признался, что был спокоен. Он ничемне мог помочь нашему голкиперу – но, в то же время, знал, что Гинтарас Стауче, тренервратарей, хорошо подготовился к этому элементу игры. Они с Игорем Акинфеевымчетко представляли, как действует каждый из соперников.Прогнозов на матч с Хорватией Черчесов делать не стал. "Мызнаем, что команда Хорватии имеет классных исполнителей. А конкретизироватьпока ничего не будем, соперников надо не просто смотреть, надо изучать, чем мыэти дни и будем заниматься", – приводит слова главного тренера сборной"МК".Черчесова спросили, привык ли он к общению с президентомРоссии – ведь Владимир Путин дважды звонил главному тренеру в день матча.Наставник сборной признался, что к этому привыкнуть невозможно – но он горд,что игра команды доставляет радость не только болельщикам, но и руководствустраны.