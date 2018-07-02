Причина мигреней у мужчин оказалась той же, что и у их прекрасных половин. Боль появляется при повышении уровня женского гормона эстрогена.

Причина мигреней у мужчин оказалась той же, что и у ихпрекрасных половин. Боль появляется при повышении уровня женского гормонаэстрогена.Женский гормон эстроген в небольших количествах присутствуети в мужском организме. Как выяснилось, именно он и ответственен за страдания,которые причиняет некоторым представителям сильной половины человечества мигрень.Исследования проводила международная группа врачей.Специалисты проверили образцы крови 39 мужчин. 22 участника группы на боли нежаловались, другие 17 пациентов в среднем трижды в месяц страдали от приступов.Как выяснили исследователи, уровень тестостерона был одинаков у всех участниковгруппы, а вот уровень эстрогена у "страдальцев" во время приступа былсильно повышен.Медики поясняют: роль эстрогена в провоцировании приступовобъясняется тем, что эта группа гормонов отвечает за смену периодовгиперактивности клеток мозга и состояния покоя. Кроме того, гормон повышает чувствительностьк боли.В то же время, ученые признают: нужно провести еще ряд исследований, чтобы лучше изучить влияние гормонов на здоровье мужчин и женщин.Мигрень является самым распространенным расстройством нервнойсистемы, почти треть пациентов – женского пола. По официальным данным, от неестрадает половина людей по всему миру.Врачи предупреждают, что опасность также представляетпарфюм. В результате использования ароматов у каждого третьего человеканачинается головная боль, астма и сыпь. И для большинства из них делооканчивается приступом мигрени, напоминает .