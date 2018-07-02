Причина мигреней у мужчин оказалась той же, что и у их
прекрасных половин. Боль появляется при повышении уровня женского гормона
эстрогена.
Причина мигреней у мужчин оказалась той же, что и у их
прекрасных половин. Боль появляется при повышении уровня женского гормона
эстрогена.
Женский гормон эстроген в небольших количествах присутствует
и в мужском организме. Как выяснилось, именно он и ответственен за страдания,
которые причиняет некоторым представителям сильной половины человечества мигрень.
Исследования проводила международная группа врачей.
Специалисты проверили образцы крови 39 мужчин. 22 участника группы на боли не
жаловались, другие 17 пациентов в среднем трижды в месяц страдали от приступов.
Как выяснили исследователи, уровень тестостерона был одинаков у всех участников
группы, а вот уровень эстрогена у "страдальцев" во время приступа был
сильно повышен.
Медики поясняют: роль эстрогена в провоцировании приступов
объясняется тем, что эта группа гормонов отвечает за смену периодов
гиперактивности клеток мозга и состояния покоя. Кроме того, гормон повышает чувствительность
к боли.
В то же время, ученые признают: нужно провести еще ряд исследований, чтобы лучше изучить влияние гормонов на здоровье мужчин и женщин.
Мигрень является самым распространенным расстройством нервной
системы, почти треть пациентов – женского пола. По официальным данным, от нее
страдает половина людей по всему миру.
Врачи предупреждают, что опасность также представляет
парфюм. В результате использования ароматов у каждого третьего человека
начинается головная боль, астма и сыпь. И для большинства из них дело
оканчивается приступом мигрени, напоминает .