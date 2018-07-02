Мечта всех девушек – быть
стройными и иметь красивую фигуру. Естественно, выкроить несколько дней в
неделю на тренировки в тренажерном зале не просто, а услуги тренера, как и
абонемент в фитнес-центр, может позволить себе совсем не каждая. Но бодибилдинг
хорош тем, что можно добиваться отличных результатов тренируясь самостоятельно.
Мечта всех девушек – быть
стройными и иметь красивую фигуру. Естественно, выкроить несколько дней в
неделю на тренировки в тренажерном зале не просто, а услуги тренера, как и
абонемент в фитнес-центр, может позволить себе совсем не каждая. Но бодибилдинг
хорош тем, что можно добиваться отличных результатов тренируясь самостоятельно.
Не бойтесь слова
. Если вы начнете выполнять упражнения с легкими
гантелями и весом собственного тела – ваша фигура улучшится, но вы не станете
похожи на перекачанную профессиональную спортсменку (для этого нужны годы
изнурительных тренировок, диет и специальных препаратов, которые, к сожалению,
часто вредят здоровью). Я предлагаю вашему вниманию простейшие советы, которые
помогут укрепить мускулы и сбросить несколько килограмм за ближайший месяц.
Во-первых, нужно минимум 4-5 раз
в неделю совершать прогулки в спокойном темпе на свежем воздухе. Гуляя 30-40
минут в день, вы будете получать хорошую "кардио"-нагрузку и сжигать
калории.
Во-вторых, три раза в неделю (к
примеру, в понедельник, среду и пятницу), вам следует выполнять следующий
комплекс упражнений:
Подъем ног из положения лежа
(если тяжело поднимать прямые ноги, то согните их в коленях). Три подхода по
10-15 повторений для укрепления нижней части живота.
Подъем туловища из положения сидя,
ноги закреплены, три подхода по 10-15 повторений для укрепления верхней части
живота.
Отжимания от стены в широком
упоре, три подхода по 10-12 повторений для укрепления мышц груди и рук.
Подъем легких гантелей (или книг
одного веса) через стороны вверх. Три подхода по 10 повторений для укрепления
дельтовидных мышц.
Приседания с гантелями (или
книгами) в руках. Три подхода по 10-15 повторений для укрепления ног и
ягодичных мышц.
В-третьих, если вы хотите стать
стройнее, то необходимо следить за питанием: завтрак должен быть сытным (к
примеру – яичница из двух яиц и тост), обед – тоже (к примеру, салат
"цезарь" с куриной грудкой), а вот ужин – минимальным (к примеру,
яблоко и нежирный йогурт). Также, старайтесь пить много воды.
Перед каждой тренировкой
необходима разминка – несколько минут "разогревающих" упражнений
утренней зарядки – махов руками и ногами, поворотов туловища и головы. Нужно не
забывать про достаточный отдых и спать не менее 7-8 часов. Также, перед тем как
приступать к регулярным занятиям спортом, необходимо проконсультироваться у
врача.