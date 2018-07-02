Мечта всех девушек – быть стройными и иметь красивую фигуру. Естественно, выкроить несколько дней в неделю на тренировки в тренажерном зале не просто, а услуги тренера, как и абонемент в фитнес-центр, может позволить себе совсем не каждая. Но бодибилдинг хорош тем, что можно добиваться отличных результатов тренируясь самостоятельно.

Мечта всех девушек – бытьстройными и иметь красивую фигуру. Естественно, выкроить несколько дней внеделю на тренировки в тренажерном зале не просто, а услуги тренера, как иабонемент в фитнес-центр, может позволить себе совсем не каждая. Но бодибилдингхорош тем, что можно добиваться отличных результатов тренируясь самостоятельно.Не бойтесь слова. Если вы начнете выполнять упражнения с легкимигантелями и весом собственного тела – ваша фигура улучшится, но вы не станетепохожи на перекачанную профессиональную спортсменку (для этого нужны годыизнурительных тренировок, диет и специальных препаратов, которые, к сожалению,часто вредят здоровью). Я предлагаю вашему вниманию простейшие советы, которыепомогут укрепить мускулы и сбросить несколько килограмм за ближайший месяц.Во-первых, нужно минимум 4-5 разв неделю совершать прогулки в спокойном темпе на свежем воздухе. Гуляя 30-40минут в день, вы будете получать хорошую "кардио"-нагрузку и сжигатькалории.Во-вторых, три раза в неделю (кпримеру, в понедельник, среду и пятницу), вам следует выполнять следующийкомплекс упражнений:Подъем ног из положения лежа(если тяжело поднимать прямые ноги, то согните их в коленях). Три подхода по10-15 повторений для укрепления нижней части живота.Подъем туловища из положения сидя,ноги закреплены, три подхода по 10-15 повторений для укрепления верхней частиживота.Отжимания от стены в широкомупоре, три подхода по 10-12 повторений для укрепления мышц груди и рук.Подъем легких гантелей (или книгодного веса) через стороны вверх. Три подхода по 10 повторений для укреплениядельтовидных мышц.Приседания с гантелями (иликнигами) в руках. Три подхода по 10-15 повторений для укрепления ног иягодичных мышц.В-третьих, если вы хотите статьстройнее, то необходимо следить за питанием: завтрак должен быть сытным (кпримеру – яичница из двух яиц и тост), обед – тоже (к примеру, салат"цезарь" с куриной грудкой), а вот ужин – минимальным (к примеру,яблоко и нежирный йогурт). Также, старайтесь пить много воды.Перед каждой тренировкойнеобходима разминка – несколько минут "разогревающих" упражненийутренней зарядки – махов руками и ногами, поворотов туловища и головы. Нужно незабывать про достаточный отдых и спать не менее 7-8 часов. Также, перед тем какприступать к регулярным занятиям спортом, необходимо проконсультироваться уврача.