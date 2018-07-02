Футболист Ваня станет рэпером, герой Трескунова – мачо, а Уколова покроется
татуировками. Стартовали съемки третьего сезона сериала Ивановы-Ивановы.
Футболист Ваня станет рэпером, герой Трескунова – мачо, а Уколова покроется
татуировками. Стартовали съемки третьего сезона сериала "Ивановы-Ивановы".
Образ ботаника Семену Трескунову изрядно надоел. Так что
актер рад повороту сюжета сериала: он признается, что "ходить три сезона в
одних и тех же штанах" – скучно. Сценаристы, по словам Семена, придумали
классный ход.
"Всегда хочется каких-то трансформаций, особенно если
ты всю жизнь ботаник. И в этот раз был задуман глобальный рестайлинг, который
мне очень нравится", – говорит артист. В итоге его героя в первый же день
съемок стильно подстригли и он превратился в настоящего мачо.
Татуировки на шее и пальцах Анне Уколовой совсем не
нравятся. Актриса утешается тем, что рисунки на теле – временные и только для
съемок. В реальной жизни украшать себя татушками она не планирует. "Сделала исключение только ради одной
серии, в которой Дед решил пофантазировать, а в остальном внешний вид героини
остается прежним: все-таки хочется, чтобы зритель узнавал Лиду по знаковой
челочке", – комментирует изменения имиджа Уколова.
У Анны нет своей страницы в соцсетях, хотя фанаты постоянно
просят ее зарегистрироваться. Уколова вообще скептически относится к интернету
– отмечает, что в ее семье не принято убивать время, уставившись в телефон.
Однако по сюжету сериала ей придется стать активным блогером.
Совсем иной взгляд на соцсети у знаменитого Деда – актера
Юрия Ицкова. Он уже давно имеет странички в соцсетях, регулярно выкладывает
новые фотографии и новости из жизни. Ицков признается, что с удовольствие
общается с поклонниками.
Лехе – герою Михаила Трухина – предстоят трудные испытания.
Ему предстоит собрать футбольную команду и показать своим сыновьям, как виртуозно
он владеет мячом. Кроме того, актеру придется стрелять из лука и кататься на
сигвее. Последнее, как говорит Трухин, оказалось весьма увлекательным занятием,
пишет "Собеседник".