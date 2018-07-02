Футболист Ваня станет рэпером, герой Трескунова – мачо, а Уколова покроется татуировками. Стартовали съемки третьего сезона сериала Ивановы-Ивановы.

Футболист Ваня станет рэпером, герой Трескунова – мачо, а Уколова покроетсятатуировками. Стартовали съемки третьего сезона сериала "Ивановы-Ивановы".Образ ботаника Семену Трескунову изрядно надоел. Так чтоактер рад повороту сюжета сериала: он признается, что "ходить три сезона водних и тех же штанах" – скучно. Сценаристы, по словам Семена, придумаликлассный ход."Всегда хочется каких-то трансформаций, особенно еслиты всю жизнь ботаник. И в этот раз был задуман глобальный рестайлинг, которыймне очень нравится", – говорит артист. В итоге его героя в первый же деньсъемок стильно подстригли и он превратился в настоящего мачо.Татуировки на шее и пальцах Анне Уколовой совсем ненравятся. Актриса утешается тем, что рисунки на теле – временные и только длясъемок. В реальной жизни украшать себя татушками она не планирует. "Сделала исключение только ради однойсерии, в которой Дед решил пофантазировать, а в остальном внешний вид героиниостается прежним: все-таки хочется, чтобы зритель узнавал Лиду по знаковойчелочке", – комментирует изменения имиджа Уколова.У Анны нет своей страницы в соцсетях, хотя фанаты постояннопросят ее зарегистрироваться. Уколова вообще скептически относится к интернету– отмечает, что в ее семье не принято убивать время, уставившись в телефон.Однако по сюжету сериала ей придется стать активным блогером.Совсем иной взгляд на соцсети у знаменитого Деда – актераЮрия Ицкова. Он уже давно имеет странички в соцсетях, регулярно выкладываетновые фотографии и новости из жизни. Ицков признается, что с удовольствиеобщается с поклонниками.Лехе – герою Михаила Трухина – предстоят трудные испытания.Ему предстоит собрать футбольную команду и показать своим сыновьям, как виртуозноон владеет мячом. Кроме того, актеру придется стрелять из лука и кататься насигвее. Последнее, как говорит Трухин, оказалось весьма увлекательным занятием,пишет "Собеседник".