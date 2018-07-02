Сборная Испании проиграла в серии пенальти российской команде 3:4 и завершила выступления на чемпионате мира на стадии 1/8 финала. Сами испанские футболисты не считают подобный исход закономерным.

Сборная Испании проиграла в серии пенальти российской команде 3:4 и завершила выступления на чемпионате мира на стадии 1/8 финала. Сами испанские футболисты не считают подобный исход закономерным.Капитан сборной Испании Серхио Рамос считает, что его команда сделала на поле все, что могла. "Команда сделала все возможное, мы стремились реабилитироваться как сборная. Мы оставили на поле себя без остатка и играли с гордостью. Они обыграли нас в серии пенальти, чтобы было единственной возможностью, с помощью которой они могли доставить проблемы. Мы владели мячом, но пенальти – это лотерея, и мы проиграли", — сказал Рамос, чьи слова приводит РИА Новости.Полузащитник Коке не забил пенальти в послематчевой серии. Футболист признал свою вину. " "Да, я упустил свой шанс. Моя вина, что не забил пенальти, но в футболе такое случается". При этом Коке считает исход встречи несправедливым. "Мы приехали сюда с большими надеждами. Не проигрывали очень давно — и вот такое... Едем домой. Результат несправедливый, весь матч провели на чужой половине поля. Но когда играешь против 11 человек в обороне, это сложно. Найти пространство было непросто. Да, больно, но жизнь продолжается. Все пытались сделать всё что было в их силах, за свою страну".