Решают проблемы на местах. Депутаты ЗакСобрания устроили выездное заседание в Вязниковском районе. Парламентарии вместе областными чиновниками встретились с местным активом, посетили новые спортивные объекты и узнали, чем помочь заводу. Какие инициативы обсуждались с вязниковцами? На выездном заседании побывала Валерия Саенко.

Решают проблемы на местах. Депутаты ЗакСобрания устроили выездное заседание в Вязниковском районе. Парламентарии вместе областными чиновниками встретились с местным активом, посетили новые спортивные объекты и узнали, чем помочь заводу. Какие инициативы обсуждались с вязниковцами? На выездном заседании побывала Валерия Саенко.