Футбольные эксперты считают, что сборная России выйдет в полуфинал мундиаля. Главное, по их словам – верить в себя.

Футбольныеэксперты считают, что сборная России выйдет в полуфинал мундиаля. Главное, поих словам – верить в себя.Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР ВладимирПономарев дал свой прогноз на предстоящий матч россиян против командыХорватии. Он полагает, что хорваты нашим футболистам "позубам".По словамПономарева, команда играет так, как позволяет ей соперник. Он считает, чтороссиянам важно навязать свои правила соперникам. "Не позволили испанцамразбегаться по полю, плотно держали и получили результат, поэтому с хорватами.Если смогут навязать свою игру, смогут победить", – приводит слова экспертаВетеран ЦСКА верит, что наши футболисты выйдутв полуфинал. "Еще есть пять дней, ребята отдохнут, восстановятся. Все будетхорошо", – заверил Пономарев.Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен рассказал,насколько далеко может пройти сборная России в плей-офф ЧМ-2018. "Мы видим мотивацию, мы видим амбиции,командный дух… Народ теперь на стороне футболистов… В следующем матче всевозможно. Если футболисты сборной России будут уверенными, будут осознавать,что легко ничего не достанется, и не утратят веру в себя, то можно зайтиочень-очень далеко", – цитирует Веркаутерена .В свою очередь тренер хорватов Златко Далич уверен, что мачтмежду сборными наших стран станет "потрясающим зрелищем для всего мира". Он, каки наставник наших футболистов Станислав Черчесов, с волнением ждет поединка.Стало известно,что успешное выступление отечественной сборной принесет прибыль Российскомуфутбольному союзу. Организация получит от FIFA порядка 16 миллионов долларов, передает. Победитель мундиаля получит 38миллионов долларов, финалист – 28 миллионов.Напомним, Россия в 1/8 финалаобыграла команду Испании в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3. Игра Россия-Хорватия пройдет 7 июля настадионе "Фишт" в Сочи. Начало в21:00 по мск.