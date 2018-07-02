02.07.2018

2018-07-02 20:55:24

Российский сценарист скончался от инсульта

В Москве 29 июня умер прозаик, публицист, сценарист и литературовед Андрей Можаев. Причиной смерти стал инсульт, передает .



Церемония прощания с Можаевым прошла в понедельник, 2 июля. Похоронили сценариста в Москве.



Андрей Можаев написал сценарии ряда документальных картин. Он является лауреатом нескольких Международных кинофестивалей.