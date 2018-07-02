Яна Рудковская прокомментировала примирение Миланы и Александра Кержаковых. Продюсер ответила на критику со стороны общественности и опровергла домыслы.

Яна Рудковская прокомментировала примирение Миланы и Александра Кержаковых. Продюсер ответила на критику со стороны общественности и опровергла домыслы.Сенсационное заявление Миланы Кержаковой о том, что муж, прославленный футболист Александр Кержаков, отобрал у нее сына Артемия и не дает им видеться, получило неожиданное продолжение. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Милана попросила помощи у общественности в желании установить контакт с мужем, который якобы ее игнорировал, а спустя несколько часов на всю страну призналась, что четыре с половиной месяца лечилась в наркологической клинике, поэтому сыну лучше с отцом.Апофеозом событий стали слова Миланы о том, что ей удалось увидеть сына. Доказательством послужило фото, на котором запечатлены супруги и их малыш. Не осталась в стороне и продюсер Яна Рудковская. Она прокомментировала примирение Кержаковых, дав понять, что никаких сенсационных ток-шоу с футболистом и его женой страна не увидит."Все запаслись Поп-Корном и приготовились к "Прямому эфиру", пообсуждать , поохать и ахать, а тут раз и все пошло не по избитому сценарию , Милана увидела сына, поговорила с Сашей, они услышали друг друга, Милана сделала, может, самый взрослый поступок в своей жизни сегодня-смелый, заслуживающий большого уважения! Поступок сильной женщины, разрушающий совковые стереотипы! Молодец, я реально тобой горжусь! Горжусь твоим поступком, только сильный человек способен на такой шаг (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала довольная Рудковская.По словам Яны, Милана, борющаяся с наркозависимостью, уже "на финишной прямой" в лечении. Далее продюсер обратилась ко всем недоброжелателям, причем не только ее. "Мне стыдно, что в нашей стране столько злых, недальновидных людей, которые хотели затяжных судов, войны и кровавое месиво. Нет тут никакого сценария. Такая ситуация может случиться с каждым из нас. Главное выйти из такой ситуации правильно, чтобы потом не было мучительно больно, а была гордость, что ты смогла ,ты все преодолела ..." – заявила продюсер.Отметим, что на признание Миланы отреагировал и ее муж Александр. Он опубликовал ту же фотографию, что и супруга, и написал: "Я горжусь тобой, что ты нашла в себе силы признаться во всем! Все совершают ошибки, но не все находят силы об этом сказать. Ты молодец! В свою очередь, я постараюсь помочь тебе со всем этим справиться!"