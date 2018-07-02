Младшая сестра Жанны Фриске Наталья опубликовала трогательное фото щенка. По словам женщины, вначале кроху забрали, а потом вернули обратно, и теперь Наталья ищет новых хозяев для него.

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья опубликовала трогательное фото щенка. По словам женщины, вначале кроху забрали, а потом вернули обратно, и теперь Наталья ищет новых хозяев для него.Наталья Фриске продает собак породы джек-рассел-терьер. Посредством своей странички в социальной сети Instagram Наталья рекламирует щенков: она регулярно выкладывает фотографии крох и предлагает всем желающим приобрести милого щенка связываться с ней через личные сообщения.Так случилось и в этот раз, однако спустя некоторое время люди отказались от крохотного создания. "Ребят, кто меня спрашивал по поводу щеночка? У меня взяли эту малышку, поигрались с ней пару недель, и она им надоела😔 теперь ищу новых родителей для своей малышки🙏🏽 пожалуйста, отзовитесь🙏🏽 у меня сердце кровью обливается от ее взгляда((( живет в семье где она не нужна и ее не любят (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – пожаловалась Фриске, опубликовав фотографию, на которой и запечатлела щенка с огромными грустными глазами.Многочисленные подписчики бурно отреагировали на пост Натальи. В основном, они осудили отказавшихся от щенка людей. "Какой ужас.... сволочи", "Мы в ответе за тех, кого приручили! От детей же своих не отказываются по семейным обстоятельствам?! Если мы о адекватных людях говорим", "Чем больше узнаю людей ...тем больше люблю животных... они ни придадут....", "Как так можно!?😢 Животные столько радости приносят", "надо было шепелеву отдать) он же недавно признавался что мечтает о собаке))", – высказались подписчики.К слову, ранее Дмитрий Шепелев поделился объявлением, что завел собаку. Питомцем популярного телеведущего стал ши-тцу. Причем, по словам шоумена, больше собаку хотел он, а не сын Платон, которого ему подарила в 2012 году певица Жанна Фриске. Отметим, что неделю назад Дмитрий опубликовал фотографию с наследником в итальянской Вероне.