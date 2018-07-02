Белый дом может отказаться исполнять нормы и правила
Всемирной торговой организации (ВТО). По мнению экспертов, намерение Вашингтона – это попытка удержать однополярный мир, в котором Соединенные Штаты
по-прежнему стремятся играть первую роль.
Белый дом может отказаться исполнять нормы и правила
Всемирной торговой организации (ВТО). По мнению экспертов, намерение Вашингтона – это попытка удержать однополярный мир, в котором Соединенные Штаты
по-прежнему стремятся играть первую роль.
О возможном отказе от соблюдения США норм ВТО заявил портал
Axios. По данным издания, соответствующий законопроект планируется к
рассмотрению в американском конгрессе. Если нормативно-правовой акт примут, то
это позволит президенту Дональду Трампу повышать торговые пошлины без санкции
парламента.
По мнению замдекана факультета мировой экономики и политики
Высшей школы экономики Андрея Суздальцева, подготовка этой законодательной
инициативы связана с предстоящими осенью этого года выборами в конгресс США.
Эксперт полагает, что американский лидер пытается позиционировать себя как
защитника американской промышленности. "Такой законопроект закрепляет эту
позицию", – сказал аналитик в эфире .
ВТО, полагает Суздальцев, слабеет на глазах. "В целом,
это попытка ухватить и удержать однополярный мир, в котором они хотят доминировать,
единство западного мира, в котором они тоже хотят доминировать", -
утверждает политолог.
Законопроект, предполагающий отказ Вашингтона от исполнения
норм Всемирной торговой организации называется "Закон Соединенных Штатов о
справедливом и взаимовыгодном установлении пошлин". Как отмечает портал
Axios, если нормативно-правовой акт будет принят, то это станет равноценно
выходу США из организации.
Напомним, ранее глава Белого дома ввел заградительные
пошлины на европейские сталь (25%) и алюминий (10%). Канцлер ФРГ Ангела Меркель
назвала протекционистскую политику американского лидера "нависшим над
Европой Дамокловым мечом".
Евросоюз обсуждает ответные меры. С одной стороны, местные
чиновники пытаются не перестараться, дабы не разозлить Вашингтон. В то же время
им необходимо сохранить лицо и продемонстрировать, что Брюссель – это не
сателлит Вашингтона, а самостоятельный геополитический игрок со своими
интересами.