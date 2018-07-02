Белый дом может отказаться исполнять нормы и правила Всемирной торговой организации (ВТО). По мнению экспертов, намерение Вашингтона – это попытка удержать однополярный мир, в котором Соединенные Штаты по-прежнему стремятся играть первую роль.

Белый дом может отказаться исполнять нормы и правилаВсемирной торговой организации (ВТО). По мнению экспертов, намерение Вашингтона – это попытка удержать однополярный мир, в котором Соединенные Штатыпо-прежнему стремятся играть первую роль.О возможном отказе от соблюдения США норм ВТО заявил порталAxios. По данным издания, соответствующий законопроект планируется крассмотрению в американском конгрессе. Если нормативно-правовой акт примут, тоэто позволит президенту Дональду Трампу повышать торговые пошлины без санкциипарламента.По мнению замдекана факультета мировой экономики и политикиВысшей школы экономики Андрея Суздальцева, подготовка этой законодательнойинициативы связана с предстоящими осенью этого года выборами в конгресс США.Эксперт полагает, что американский лидер пытается позиционировать себя какзащитника американской промышленности. "Такой законопроект закрепляет этупозицию", – сказал аналитик в эфире .ВТО, полагает Суздальцев, слабеет на глазах. "В целом,это попытка ухватить и удержать однополярный мир, в котором они хотят доминировать,единство западного мира, в котором они тоже хотят доминировать", -утверждает политолог.Законопроект, предполагающий отказ Вашингтона от исполнениянорм Всемирной торговой организации называется "Закон Соединенных Штатов осправедливом и взаимовыгодном установлении пошлин". Как отмечает порталAxios, если нормативно-правовой акт будет принят, то это станет равноценновыходу США из организации.Напомним, ранее глава Белого дома ввел заградительныепошлины на европейские сталь (25%) и алюминий (10%). Канцлер ФРГ Ангела Меркельназвала протекционистскую политику американского лидера "нависшим надЕвропой Дамокловым мечом".Евросоюз обсуждает ответные меры. С одной стороны, местныечиновники пытаются не перестараться, дабы не разозлить Вашингтон. В то же времяим необходимо сохранить лицо и продемонстрировать, что Брюссель – это несателлит Вашингтона, а самостоятельный геополитический игрок со своимиинтересами.