В субботу, 30 июня, Молочная гора и прилегающий к ней сквер у памятника Ивану Сусанину встретил костромичей и гостей города народными гуляниями. В Костроме завершился первый сырный фестиваль, ..

В субботу, 30 июня, Молочная гора и прилегающий к ней сквер у памятника Ивану Сусанину встретил костромичей и гостей города народными гуляниями. В Костроме завершился первый сырный фестиваль, листайте фотоленту.Выходные выдались особенно жаркими, но это не помешало состояться первому сырному фестивалю в Костроме. По Молочной горе давно не слышно звона молочных бидонов, не ходят пастухи и не гуляют коровы, прошло уже 140 лет с открытия первой сыроварни. Организаторам удалось воспроизвести традиции сырной ярмарки, а также запустить новые ряды: сырный, гастрономический, сувенирный, спортивный, музейный и детский.Вдоль Красных рядов растянулись палатки с уличной едой и разными сладостями, а у Мучных столы ломятся от сыров. Широкий ассортимент сырной продукции костромских сыроделов и огромные очереди любителей нежного деликатеса. Мужчина в тюбетейке с ухмылкой говорит: «Да, без денег здесь делать нечего». А вот и нет. Можно пробовать! У каждого производителя стоят дегустационные тарелки, а некоторые даже предлагают сочетать сыр с вареньем для феерии вкуса.Начинается сам праздник. Торжественное открытие у подножья памятника Сусанину. Песни, танцы, театральные выступления коллективов из всей Костромской и соседних областей на сцене, а рядом у прилегающего сквера огромная выставка-ярмарка. Мастер-классы, сырные игры и, конечно же, продукты костромских производителей. Повсюду веселье и вкусности.Кстати, о забавах. Любой желающий мог принять участие в викторине, а за правильный ответ получить блин! На подготовку такого конкурса ушло, только подумайте, 80 литров теста! Каждый полакомился солнечным блинчиком, а по подсчетам властей, на фестиваль пришли около 6,5 тысяч людей.Посторонись, сыр! По Молочной горе катятся сырные головы, это уже традиционные «Сырные покатушки». Участвовали в них, как говорится, и стар и млад. Все участники получили сладкие призы – воздушный зефир, а те, у кого сыр катился как по маслу, выиграли главный приз – головки костромского сыра. Во время ожидания своей очереди, костромичи и гости города знакомились с историей костромского сыра через викторины и игру «Верю - не верю» на мастер-классе от библиотеки им. А.Гайдара , писали пожелания Костроме, а самые отважные знакомились с козочкой, кроликами или страусиным яйцом.Изюминкой программы фестиваля стало шествие ростовых кукол «Костромская коровушка». В шествии приняли участие все районы области. Под звуки гармони и народные пляски «коровы» спустились к Московской заставе, где проходила театральная постановка от театра кукол и звучали сырные истории от костромских сыроделов.Главный итог в завершении первого сырного фестиваля – утверждение лозунга. По результатам народного голосования, победила Марина Смирнова, её девиз звучал так: «Хочешь попасть в сырный рай, приезжай в Костромской край!». И еще, во время всего фестиваля организаторы собирали сырные рецепты. А значит начало «Сырной летописи» положено!