Певица-трансгендер Зианджа, ранее известная как исполнитель Борис Апрель, поразила поклонников новым имиджем. Она сделала прическу каре, отпустила челку и дополнила образ глубоким декольте.

Певица-трансгендер Зианджа, ранее известная как исполнитель Борис Апрель, поразила поклонников новым имиджем. Она сделала прическу каре, отпустила челку и дополнила образ глубоким декольте.Зианджа похвасталась упругой грудью перед поклонниками. Бюст артистки подчеркнуло платье с бретелями на плечах. Фотографиями с обновленным имиджем певица поделилась на своей странице в Instagram.Новый пост артистка сопроводила жизнеутверждающим обращением к подписчикам. "Сколько бы преград и высоких стен мне не приходилось разрушать на своем пути, как бы ни было тяжело, больно и одиноко – я не прекращала верить и надеяться. Сколько бы раз мне не говорили нет – я не сдавалась. Когда тобой по-настоящему движет любовь, где нет места злости, жадности и зависти – тебя не остановить и не сломать", – написала Зианджа.Стоит отметить, что поклонники певицы в полной мере оценили ее образ. Они отметили, что кумиру такая прическа к лицу. "Господи, какая же ты красивая, а твои веснушки вообще кайф", – писали обитатели всемирной паутины.Напомним, что в 2014 году украинский исполнитель Борис Апрель шокировал поклонников неожиданным объявлением. Артист рассказал, что теперь он – девушка, которая чувствует себя счастливой.По словам исполнителя, он сделал это осознанно. "Я девушка, которая однажды станет женщиной. В своей жизни я хочу иметь детей и любимого мужчину рядом", – написал Апрель поклонникам, попросив называть его Эйприл.