Как сообщил заявитель, он обнаружил пропажу вещей на Ярцевской улице, после того как вышел из такси...

В территориальный отдел полиции поступило сообщение от гражданина Ирака о пропаже сумки с личными вещами. Мужчина обнаружил пропажу на Ярцевской улице, после того как вышел из такси.Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному в сообщении адресу, где установили, что потерпевший и его друг приехали в столицу на чемпионат мира по футболу.В результате проведенных мероприятий оперативники ОМВД России по району Кунцево г. Москвы установили местонахождение автомобиля, в котором гость столицы забыл сумку. Водитель такси, 20-летний уроженец Таджикистана, по окончании рабочей смены и сам собирался отвезти найденные вещи в полицию.Полицейские вернули утерянную сумку с личными вещами, документами и денежными средствами владельцу.Болельщик сказал, что не сомневался в том, что его сумку найдут, и поблагодарил полицейских за оперативность, профессионализм и внимательность.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93