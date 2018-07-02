Верхняя палата российского парламента утвердила состав своего
Совета по развитию цифровой экономики. В его состав вошли как сенаторы, так и
представители профильных министерств и ведомств. Также среди членов нового
органа – руководители ряда субъектов Федерации, представители научного
сообщества, бизнеса, отраслевых ассоциаций и государственных компаний.
Верхняя палата российского парламента утвердила состав своего
Совета по развитию цифровой экономики. В его состав вошли как сенаторы, так и
представители профильных министерств и ведомств. Также среди членов нового
органа – руководители ряда субъектов Федерации, представители научного
сообщества, бизнеса, отраслевых ассоциаций и государственных компаний.
Возглавил Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде
вице-спикер верхней палаты, секретарь Генсовета "Единой России"
Андрей Турчак. Его заместителем стал глава комитета Совета Федерации по
экономической политике Дмитрий Мезенцев.
По словам Турчака, в Совете будут представлены интересы
регионов в деле развития цифровой экономики. "К сожалению, не всегда при
реализации крупных проектов учитываются особенности и возможности каждого
конкретного региона. Мы будем работать над тем, чтобы соблюдались интересы всех
субъектов страны", – сказал сенатор.
Он отметил, что на площадке Совета будет выстраиваться
взаимодействие с отраслевыми компаниями и ассоциациями, которые должны
находиться в авангарде развития цифровой экономики в России. "Это важно для
того, чтобы наша законотворческая деятельность по данному направлению
основывалась на практике, реальных запросах отрасли и комплексной оценке
ситуации на всех уровнях", – добавил Турчак.
Также в состав нового органа вошли глава комитета Совфеда по
международной политике Константин Косачев, комитета по регламенту и организации
парламентской деятельности Андрей Кутепов, по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко,
по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, по социальной политике Валерий
Рязанский и другие члены верхней палаты.
От правительства в Совете, помимо прочих, будут работать
замглавы Минфина Андрей Иванов, замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис,
заместитель руководителя Роскомнадзора Александр Панков, замглавы Минкомсвязи
Алексей Козырев и другие представители исполнительной власти.
Также в новый орган вошли руководители ряда регионов:
президент Татарстана Рустам Минниханов, временно исполняющий обязанности главы
Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев,
руководитель Калининградской области Антон Алиханов и врио главы Новосибирской
области Андрей Травников.
Не менее весомое представительство в Совете и у экспертного
сообщества. Здесь и ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, и
вице-президент "Сбербанка" Анна Попова, вице-президент Российской
академии наук Валерий Козлов и многие другие.
Решение о создании Совета по развитию цифровой экономики верхняя
палата парламента приняла весной этого года. В его задачи входит изучение
состояния и тенденций ее развития, анализ нормативно-правовых актов в этой
сфере, мониторинг применения законодательства в области развития цифровой
экономики на федеральном уровне и в регионах, выработка рекомендаций для
совершенствования нормативно-правовой базы и прочее.