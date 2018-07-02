Верхняя палата российского парламента утвердила состав своего Совета по развитию цифровой экономики. В его состав вошли как сенаторы, так и представители профильных министерств и ведомств. Также среди членов нового органа – руководители ряда субъектов Федерации, представители научного сообщества, бизнеса, отраслевых ассоциаций и государственных компаний.

Верхняя палата российского парламента утвердила состав своегоСовета по развитию цифровой экономики. В его состав вошли как сенаторы, так ипредставители профильных министерств и ведомств. Также среди членов новогооргана – руководители ряда субъектов Федерации, представители научногосообщества, бизнеса, отраслевых ассоциаций и государственных компаний.Возглавил Совет по развитию цифровой экономики при Совфедевице-спикер верхней палаты, секретарь Генсовета "Единой России"Андрей Турчак. Его заместителем стал глава комитета Совета Федерации поэкономической политике Дмитрий Мезенцев.По словам Турчака, в Совете будут представлены интересырегионов в деле развития цифровой экономики. "К сожалению, не всегда приреализации крупных проектов учитываются особенности и возможности каждогоконкретного региона. Мы будем работать над тем, чтобы соблюдались интересы всехсубъектов страны", – сказал сенатор.Он отметил, что на площадке Совета будет выстраиватьсявзаимодействие с отраслевыми компаниями и ассоциациями, которые должнынаходиться в авангарде развития цифровой экономики в России. "Это важно длятого, чтобы наша законотворческая деятельность по данному направлениюосновывалась на практике, реальных запросах отрасли и комплексной оценкеситуации на всех уровнях", – добавил Турчак.Также в состав нового органа вошли глава комитета Совфеда помеждународной политике Константин Косачев, комитета по регламенту и организациипарламентской деятельности Андрей Кутепов, по федеративному устройству,региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко,по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, по социальной политике ВалерийРязанский и другие члены верхней палаты.От правительства в Совете, помимо прочих, будут работатьзамглавы Минфина Андрей Иванов, замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис,заместитель руководителя Роскомнадзора Александр Панков, замглавы МинкомсвязиАлексей Козырев и другие представители исполнительной власти.Также в новый орган вошли руководители ряда регионов:президент Татарстана Рустам Минниханов, временно исполняющий обязанности главыНижегородской области Глеб Никитин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев,руководитель Калининградской области Антон Алиханов и врио главы Новосибирскойобласти Андрей Травников.Не менее весомое представительство в Совете и у экспертногосообщества. Здесь и ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, ивице-президент "Сбербанка" Анна Попова, вице-президент Российскойакадемии наук Валерий Козлов и многие другие.Решение о создании Совета по развитию цифровой экономики верхняяпалата парламента приняла весной этого года. В его задачи входит изучениесостояния и тенденций ее развития, анализ нормативно-правовых актов в этойсфере, мониторинг применения законодательства в области развития цифровойэкономики на федеральном уровне и в регионах, выработка рекомендаций длясовершенствования нормативно-правовой базы и прочее.