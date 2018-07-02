Королева Елизавета II отказалась от госпитализации. Ее Величество не хочет пропускать запланированные публичные мероприятия и торжественный приемы.

Королева Елизавета II отказалась от госпитализации. Ее Величество не хочетпропускать запланированные публичные мероприятия и торжественный приемы.Британский таблоид TheSun сообщает, что врачи рекомендовали 92-летней королеве прооперировать колени.В последнее время британский монарх с трудом может подняться со стула.Как рассказал анонимный источник в Букингемском дворце вовремя традиционного Цветочного шоу Челси в Лондоне Елизавета II якобы жаловалась присутствующим, что страдает из-за "капризных"коленей. "Но она отказывается делать операцию, потому что после ей придетсядолго восстанавливаться. Она невероятно смелая", – подытожил информатор. Также королевскийприближенный отметил, что Ее Величество "не хочет создавать шумиху" вокруг такойпустяковой проблемы.Королева уже перенесла одну операцию на правом колене. В 2003году Елизавета IIнеудачно споткнулась на ипподроме Ньюмаркета и повредила сустав.Добавим, что в мае Ее Величеству сделали операцию поудалению катаракты. Из-за этого она какое-то время появлялась на мероприятиях втемных очках.Отметим, что Елизавета II славится крепким здоровьем. Несмотряна почтенный возраст она катается на пони, и сама водит автомобиль.Напомним, что на днях британские министры приняли участие всекретной репетиции на случай смерти королевы Великобритании. Чиновникипроработали план действий, который должен быть осуществлен на следующий деньпосле смерти монарха. Также решалось, когда и как именно премьер-министрдолжен обращаться к народу и объявлять о произошедшем. Об этом сообщал TheTimes.