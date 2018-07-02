Королева Елизавета II отказалась от госпитализации. Ее Величество не хочет
пропускать запланированные публичные мероприятия и торжественный приемы.
Королева Елизавета II отказалась от госпитализации. Ее Величество не хочет
пропускать запланированные публичные мероприятия и торжественный приемы.
Британский таблоид The
Sun сообщает, что врачи рекомендовали 92-летней королеве прооперировать колени.
В последнее время британский монарх с трудом может подняться со стула.
Как рассказал анонимный источник в Букингемском дворце во
время традиционного Цветочного шоу Челси в Лондоне Елизавета II якобы жаловалась присутствующим, что страдает из-за "капризных"
коленей. "Но она отказывается делать операцию, потому что после ей придется
долго восстанавливаться. Она невероятно смелая", – подытожил информатор. Также королевский
приближенный отметил, что Ее Величество "не хочет создавать шумиху" вокруг такой
пустяковой проблемы.
Королева уже перенесла одну операцию на правом колене. В 2003
году Елизавета II
неудачно споткнулась на ипподроме Ньюмаркета и повредила сустав.
Добавим, что в мае Ее Величеству сделали операцию по
удалению катаракты. Из-за этого она какое-то время появлялась на мероприятиях в
темных очках.
Отметим, что Елизавета II славится крепким здоровьем. Несмотря
на почтенный возраст она катается на пони, и сама водит автомобиль.
Напомним, что на днях британские министры приняли участие в
секретной репетиции на случай смерти королевы Великобритании. Чиновники
проработали план действий, который должен быть осуществлен на следующий день
после смерти монарха. Также решалось, когда и как именно премьер-министр
должен обращаться к народу и объявлять о произошедшем. Об этом сообщал The
Times.