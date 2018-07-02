Медсестра стоматологического кабинета из Шотландии рассказала, как безобидное пристрастие довело ее до смертоносной болезни. Девушка столкнулась с проблемой, о которой не могла даже подумать .

Медсестра стоматологического кабинета из Шотландии рассказала, как безобидное пристрастие довело ее до смертоносной болезни. Девушка столкнулась с проблемой, о которой не могла даже подумать28-летняя Лиэнн Прентис, как и многие девушки, очень любила бронзовую кожу и старалась наслаждаться солнцем при каждой возможности. Она загорала дома в саду, а также несколько раз в год ездила на жаркие курорты.Примечательно, что девушка никогда не пользовалась солнцезащитным кремом. Эта ошибка и привела ее к страшному исходу.Прентис призналась, что всегда боролась за лучшее место у бассейна, чтобы добиться самого темный загара. "Я занимала шезлонг сразу после завтрака и уходила только под вечер". Во время очередной солнечной процедуры Лиэнн обратила внимание на странную родинку, появившуюся на ноге, передает The Sun.Отметина выглядела крайне подозрительно, поэтому девушка на всякий случай сходила в больницу. Там Лиэнн узнала о худшем сценарии, который только мог произойти. Исследование показало, что у девушки рак кожи. Было необходимо незамедлительное хирургическое вмешательство.Две недели спустя Лиэнн прооперировали в королевском госпитале под местной анестезией. По словам девушки, она могла чувствовать, как режут ее кожу.В итоге на теле шотландки остался шрам длиной семь сантиметров. В течение следующего года она вынуждена была наблюдаться у врачей, которые сказали ей, что чудом спасли ей жизнь.С момента шокирующей истории прошло уже два года. Лиэнн хочет в сезон отпусков предупредить остальных отдыхающих об опасности, а также призывает быть внимательнее к себе и своему телу. "Моя зависимость от загара могла убить меня. Если вы считаете, что загар важен,помните, что ваша жизнь дороже", – резюмировала девушка.