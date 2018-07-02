Когда-то певица Наталья Штурм была близкой подругой музыканта Евгения Осина. Артистка пыталась помочь некогда популярному исполнителю побороть пагубное пристрастие к алкоголю, однако все ее усилия оказались тщетными, более того, по словам Натальи, Евгений ее еще и оболгал.

Когда-то певица Наталья Штурм была близкой подругой музыканта Евгения Осина. Артистка пыталась помочь некогда популярному исполнителю побороть пагубное пристрастие к алкоголю, однако все ее усилия оказались тщетными, более того, по словам Натальи, Евгений ее еще и оболгал."Я умыла руки от этой истории, потому что когда я ему помогала, он меня облил гадостями, ложью. Бред был такой, что у меня глаза чуть не выпали", – призналась Наталья Штурм, прокомментировав информацию о том, что Евгений Осин находится в ужасном состоянии.По мнению артистки, певца уже не спасти. "Все, кто мог ему помогали, но ему невозможно помочь. Все, кто с ним возился, получил в ответ просто ужасные гадости. Любой человек, приближающийся к нему будет оболган. Просто Женя выбрал такой путь. Он так хочет закончить свою земную жизнь, и с этим ничего не поделать", – заключила Наталья Штурм в беседе с репортерами Starhit.Ранее продюсер легендарной группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что с Осиным происходят "страшные вещи". "Рука, которую он повредил в аварии, гниет. Почки отказывают. Ноги отказывают. С ногами у него и раньше были проблемы. Врачи ему говорили: "Ни в коем случае не пить". Если срочно не принять меры, у Жени может начаться необратимый процесс. А это значит – не более 10-15 дней, и кранты", – рассказал Андрей Разин.Напомним, Евгений Осин повредил руку, упав с мотоцикла. Однако артист предпочел не обращаться за помощью к медикам, решив, что само все пройдет. Вот только ничего не прошло, а стало хуже. "С рукой творится что-то страшное, началось нагноение. Мы привезли к Осину дорогого врача, чтобы прямо на дому сделать рентген, но Женя отказался. А врач сказал, что могут даже ампутировать руку, если лечение так и не начать", – жаловалась телеведущая Дана Борисова.