Роман Абрамович продает свою долю в компании, которой принадлежит Первый канал. Предпринимателю пришлось пойти на такой шаг после получения им израильского гражданства.

Роман Абрамович продает свою долю в компании, которойпринадлежит Первый канал. Предпринимателю пришлось пойти на такой шаг послеполучения им израильского гражданства.Долю бизнесмена в компании "ОРТ-КБ", которойпринадлежит 24% Первого канала, намерена выкупить "Национальнаямедиа-группа". Эксперты считают, что особых изменений в редакционнойполитике СМИ от перехода части собственности в другие руки ждать не приходится.По российским законам, иностранцы в России не могут владетьболее чем 20% собственности какого-либо средства массовой информации. РомануАбрамовичу пришлось решиться на продажу актива после того, как получилгражданство Израиля. Сам предприниматель влиял на информационную политику телеканалалишь в то время, когда только его приобрел. В последнее же время внимания этомубизнесмен не уделял, считает телекритик Александр Мельман.Государство владеет контрольным пакетом акций Первогоканала. 38,9% принадлежат Росимуществу, еще 9,1% акций у ФГУП "ИТАР-ТАСС",3% – у ФГУП "ТТЦ Останкино". Остальные акции телеканала у частныхинвесторов: 24% – у компании "ОРТ-КБ" Абрамовича, еще 25% – укомпании "Растрком-2002", принадлежащей той же "Национальноймедиа-группе".Ситуация с Абрамовичем не похожа на ту, когда в начале2000-х годов были лишены контроля над ОРТ и НТВ бизнесмены Борис Березовский иВладимир Гусинский, уверен Мельман."Абрамович давно уже исчез из страны. Он здесь неживет, приезжает очень редко и быстро уезжает. Другое дело, что у него проблемыв Лондоне, он под санкциями, и пришлось брать израильское гражданство. У негопроблемы, и возможно, что это именно бизнес-сделка, и не более того. Гусинскийи Березовский вынуждены были уезжать, а он давно уже там", – цитируеттелекритика .