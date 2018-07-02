Роман Абрамович продает свою долю в компании, которой
принадлежит Первый канал. Предпринимателю пришлось пойти на такой шаг после
получения им израильского гражданства.
Роман Абрамович продает свою долю в компании, которой
принадлежит Первый канал. Предпринимателю пришлось пойти на такой шаг после
получения им израильского гражданства.
Долю бизнесмена в компании "ОРТ-КБ", которой
принадлежит 24% Первого канала, намерена выкупить "Национальная
медиа-группа". Эксперты считают, что особых изменений в редакционной
политике СМИ от перехода части собственности в другие руки ждать не приходится.
По российским законам, иностранцы в России не могут владеть
более чем 20% собственности какого-либо средства массовой информации. Роману
Абрамовичу пришлось решиться на продажу актива после того, как получил
гражданство Израиля. Сам предприниматель влиял на информационную политику телеканала
лишь в то время, когда только его приобрел. В последнее же время внимания этому
бизнесмен не уделял, считает телекритик Александр Мельман.
Государство владеет контрольным пакетом акций Первого
канала. 38,9% принадлежат Росимуществу, еще 9,1% акций у ФГУП "ИТАР-ТАСС",
3% – у ФГУП "ТТЦ Останкино". Остальные акции телеканала у частных
инвесторов: 24% – у компании "ОРТ-КБ" Абрамовича, еще 25% – у
компании "Растрком-2002", принадлежащей той же "Национальной
медиа-группе".
Ситуация с Абрамовичем не похожа на ту, когда в начале
2000-х годов были лишены контроля над ОРТ и НТВ бизнесмены Борис Березовский и
Владимир Гусинский, уверен Мельман.
"Абрамович давно уже исчез из страны. Он здесь не
живет, приезжает очень редко и быстро уезжает. Другое дело, что у него проблемы
в Лондоне, он под санкциями, и пришлось брать израильское гражданство. У него
проблемы, и возможно, что это именно бизнес-сделка, и не более того. Гусинский
и Березовский вынуждены были уезжать, а он давно уже там", – цитирует
телекритика .