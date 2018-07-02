Разгром сборной Испании и выход России в четвертьфинала мирового первенства по футболу стал трагедией для многих недоброжелателей нашей страны. Многие высмеивают тактику игры нашей сборной по футболу и ее тренера Станислава Черчесова.

Разгром сборной Испании и выход России в четвертьфинала мировогопервенства по футболу стал трагедией для многих недоброжелателей нашей страны. Многие высмеиваюттактику игры нашей сборной по футболу и ее тренера Станислава Черчесова.Украинские издания судовольствием перепечатывают и смакуют критику в адрес российских футболистов. Наставникароссийских футболистов поддели за использованную манеру игры в поединке."Примененнаятактика игры в три слабых защитника принесла куда больше плодов, нежелидействия в два слабых. Выкатив к своим воротам здоровенный красный автобус,усатый кондуктор добился-таки своего, с Божьей помощью дотянув до сериипенальти, в которой милость Всевышнего снизошла на Игоря свет Владимировича", -цитирует авторов Telegram-канала"ЭкСпорт" "Обозреватель". По их словам, они уже не удивятся, еслиРоссия выйдет в финал. "Россия в четвертьфинале– это причина не для радости, а для расследования", "Жена говорит: "Я не удивлюсь,если Россия выиграет чемпионат мира, не умея играть в футбол, но умея шуруя баблом",– пишут в соцсетях украинцы.Примечательно, что не раскритиковалироссийскую сборную не только украинцы. Остался недоволен игройсоотечественников и российский музыкант ЮрийЛоза. Артист заявил, что российским футболистам помогла родная земля. Он считает,что на успех повлияли наших молитвы болельщиков."Такойматч, как этот, будут показывать футбольным фанатам в аду. Он получилсядлительный, муторный, утомительный. Мы не ударили по воротам за весь второйтайм и дополнительное время. Выиграли только за счет пенальти", – цитирует ЛозуРИА Новости. По его словам, сборная, которая не ударяет по воротам, не должна выиграть.Как ни странно, что зароссийских футболистов вступилась гражданская жена президента Федерации футболаУкраины Андрея Павелко Екатерина Чаус на своей странице в Facebook. Она поздравила сборную России с победой над Испанией.После публикации поста наЕкатерину Чаус обрушилось море критики. "За позицию она не достойна оставатьсяв Украине! С таких мелочей начинается предательство своей страны!", "Какможно такое писать то?! Россия Украине враг! Вот дуры тупые", "Высовесть вообще имеете? Или забыли о таком понятии", – выплеснули своевозмущение на соотечественницу украинцы.