Сотрудники ОУР УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают местонахождение пропавшего без вести Чуприкова Андрея Анатольевича 1964 года рождения...

Сотрудники ОУР УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают местонахождение пропавшего без вести Чуприкова Андрея Анатольевича 1964 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 22.07.2017.Приметы: славянской внешности, на вид 50-55 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы прямые, светло-русые (лобная и макушечная лысина), глаза голубые; сутулый.Был одет: не установлено.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – 112).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22