Розыскным отделением ОУР Управления МВД России по Таганрогу разыскивается самовольно ушедший из дома Колчин Альберт Рзаевич, 06.02.2002 года рождения...

Розыскным отделением ОУР Управления МВД России по Таганрогу разыскивается самовольно ушедший из дома Колчин Альберт Рзаевич, 06.02.2002 года рождения, уроженец города Таганрог.По имеющейся информации Колчин Альберт Рзаевич в настоящее время находится в Москве.Приметы: на вид 15-16 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы, глаза карие, европейский тип лица.Был одет: шорты зеленого цвета, кроссовки серого цвета в сеткуПри себе имеет: паспорт на свое имя, рюкзак серого цвета.Особые приметы: На левой лопатке татуировка с изображением знака "Дисней". На левой части груди татуировка с изображением двух ладоней, сложенных в молитвенный жест и надписью "01.08.2017. Светлана". На груди носит православный крест из металла белого цвета на шнурке коричневого цвета,Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (918) 532-71-35, 8 (8634) 632-395, 8 (8634) 632-220 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).