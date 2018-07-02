ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Рогова Николая Михайловича...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Рогова Николая Михайловича, 03.02.1975 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 01.06. 2012 года.Приметы: на вид 40-45 лет, рост около 170-175 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза голубые.Был одет: шапка черная, пуховик черный, брюки синие, кроссовки синие.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29