В США заявили, что все регионы России восточнее Урала беззащитны перед потенциальным агрессором в случае войны. Это связано с тем, что на вооружении воинских частей стоит старая техника, не способная тягаться с вооружением противника.

В США заявили, что все регионы России восточнее Урала беззащитны перед потенциальным агрессором в случае войны. Это связано с тем, что на вооружении воинских частей стоит старая техника, не способная тягаться с вооружением противника.По мнению американских аналитиков, за последние годы в России проведена значительная модернизация вооруженных сил, которая, еще не заполнила всех "пробелов". "Военные реформы в России были неравномерными, оборона страны все еще плохо подготовлена для крупной войны", – сообщает издание War Is Boring.Западные журналисты взяли за основу статью российской газеты с заголовком "Военно-промышленный курьер". В ней говорится о необходимости "значительно усилить и перевооружить" войска Центрального и Восточного военных округов. "Если к западу от Урала оборона страны обеспечена в высшей степени удовлетворительно, то к востоку от него совсем иная ситуация", – подчеркнул автор публикации.Более того, технику Восточного военного округа журналисты сравнили с "музеем антиквариата". Аналитики убеждены, что наибольшую угрозу для России представляет Китай, военная мощь которого, по их словам, за последние десятилетия ощутимо усилилась.Стоит отметить, что список названных западными аналитиками врагов России выглядит вычурно. Так, Китаю нет никакого смысла начинать войну с Россией, поскольку наибольшие проблемы сегодня для Китая представляют США. Такое нападение лишило бы Китай союзника в антиамериканских действияхЭксперты также отметили, что Япония не способна самостоятельно напасть на Россию. Это было возможно в 1904 году, но не в двадцать первом веке, когда страна восходящего солнцавынуждена "следовать" за США.