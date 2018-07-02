Сотрудники полиции совместно со специалистами Управления ГО и ЧС и работниками социальной сферы провели для подростков профилактическое мероприятие «Лето должно быть безопасным!».

Чтобы летний отдых детей прошел без неприятных происшествий сотрудники полиции на постоянной основе организуют и проводят профилактические мероприятия в детских оздоровительных лагерях.29 июня текущего года в загородном лагере им. А. Матросова в Киржачском районе инспекторы ПДН и ГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите прав, Центром социального обслуживания населения и Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям провели для ребят профилактическое мероприятие «Лето должно быть безопасным!».Основная цель такого мероприятия – напомнить детям о соблюдении личной безопасности, об ответственности за правонарушения и преступления. На встрече с детьми взрослые затронули наиболее актуальные темы.Инспектор по делам несовершеннолетних Анна Дружинина рассказала присутствующим о возрасте наступления административной ответственности за то или иное правонарушение, напомнила подросткам, как необходимо себя вести, чтобы самим не стать жертвой противоправных деяний.Инспектор ГИБДД Ирина Нефедова, в свою очередь, повторила с юными участниками дорожного движения ПДД, напомнила им о необходимости соблюдения мер безопасности при передвижении на велосипеде. В завершении беседы ребята посмотрели обучающий тематический фильм.Выступающие также поговорили с подростками о мерах личной безопасности дома и на улице, о том, как вести себя в лесу и во время отдыха на воде.Гости загородного лагеря надеются, что такие мероприятия должны научить детей ценить и беречь свою жизнь, избегать опасных ситуаций, а в случае их возникновения – действовать грамотно.