Его установили на перекрёстке улицы Ленина и Рабочего проспекта

Его установили на перекрёстке улицы Ленина и Рабочего проспектаВ Костроме на перекрестке улицы Ленина и Рабочего проспекта появился ещё один светофор с «бесконфликтным» режимом работы.Такие нововведения действуют уже на шести перекрёстках: проспекта Мира и улицы Князева, улиц Ленина, Пушкина и 7-я Рабочая, проспекта Мира и улицы Калиновской, улиц Шагова, Князева и Долматова, проспекта Мира и улицы Беговой, улиц Ленина, Калиновской и Полянской.«Бесконфликтный» режим работы позволяет повысить уровень безопасности водителей и пешеходов, сообщают в пресс-службе администрации.