У каждой будет свое время работы
У каждой будет свое время работы
Со 2 июля в Костроме постепенно начнут открываться площадки для занятий спортом. Мэрия города сообщает, что у каждой будет свой график работы.
На каждом участке будут присутствовать инструкторы - студенты кафедры физической культуры КГУ.
Расположение площадок и время работы будет таким:
1. Школа № 37 (футбол, волейбол, фризби, скакалки, бадминтон) с 5 по 31 июля, пн - чт с 12.00 до 15.00
2. Школа № 23 (футбол, фризби, скакалки, бадминтон) со 2 по 27 июля, пн - чт с 16.00 до 19.00
3. Лицей № 17 (футбол, волейбол, фризби, баскетбол, скакалки, бадминтон) со 2 по 27 июля, пн - чт с 13.00 до 16.00
4. Игровая площадка на ул. Калиновская, 61 (футбол, волейбол, фризби, скакалки, бадминтон),с 5 по 31 июля, пн - чт с 13.00 до 16.00
5. Городской пляж на Лесной (волейбол, фризби, бадминтон), с 3 по 30 июля, пн - чт с 14.00 до 17.00
6. Венеция (футбол, волейбол, фризби, скакалки, бадминтон), с 3 по 30 июля, пн - чт с 12.00 до 15.00
7. Школа № 24 (футбол, волейбол, фризби, скакалки, бадминтон),с 5 по 31 июля, пн - чт с 12.00 до 15.00
Вход свободный!