У каждой будет свое время работы

У каждой будет свое время работыСо 2 июля в Костроме постепенно начнут открываться площадки для занятий спортом. Мэрия города сообщает, что у каждой будет свой график работы.На каждом участке будут присутствовать инструкторы - студенты кафедры физической культуры КГУ.Расположение площадок и время работы будет таким:1. Школа № 37 (футбол, волейбол, фризби, скакалки, бадминтон) с 5 по 31 июля, пн - чт с 12.00 до 15.002. Школа № 23 (футбол, фризби, скакалки, бадминтон) со 2 по 27 июля, пн - чт с 16.00 до 19.003. Лицей № 17 (футбол, волейбол, фризби, баскетбол, скакалки, бадминтон) со 2 по 27 июля, пн - чт с 13.00 до 16.004. Игровая площадка на ул. Калиновская, 61 (футбол, волейбол, фризби, скакалки, бадминтон),с 5 по 31 июля, пн - чт с 13.00 до 16.005. Городской пляж на Лесной (волейбол, фризби, бадминтон), с 3 по 30 июля, пн - чт с 14.00 до 17.006. Венеция (футбол, волейбол, фризби, скакалки, бадминтон), с 3 по 30 июля, пн - чт с 12.00 до 15.007. Школа № 24 (футбол, волейбол, фризби, скакалки, бадминтон),с 5 по 31 июля, пн - чт с 12.00 до 15.00Вход свободный!