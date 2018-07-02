В субботу, 30 июня, в центре Костромы состоялся большой городской праздник - Фестиваль ..
<a href="http://33live.ru/novosti/02-07-2018-v-kostrome-proshel-festival-syra.html" target="_blank">В Костроме прошел Фестиваль сыра</a> - В субботу, 30 июня, в центре Костромы состоялся большой городской праздник - Фестиваль ..
[url=http://33live.ru/novosti/02-07-2018-v-kostrome-proshel-festival-syra.html]В Костроме прошел Фестиваль сыра[/url] - В субботу, 30 июня, в центре Костромы состоялся большой городской праздник - Фестиваль ..