Материальный ущерб составил семь тысяч рублей

Материальный ущерб составил семь тысяч рублейВ Меленковском районном суде вынесли приговор заведующей детским сад №8 города Меленки. Она признана виновной в совершении преступления, по статье «Присвоении, то есть в хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».Женщина вносила в табель учёта ложные сведения о рабочем времени воспитателей с октября 2017 года по февраль 2018.За дополнительные часы работникам начислялись деньги, которые начальница тратила на личные нужды.Ущерб составил семь тысяч рублей. Суд назначил женщине штраф в размере 25 тысяч рублей.Приговор вступил в законную силу.