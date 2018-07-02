1 июля на сцене Российского Молодежного театра стартовали XVIII
Летние балетные сезоны. Первым спектаклем проекта по традиции стал главный
русский балет Лебединое озеро в
исполнении труппы Национального классического
балета.
Коллектив, основанный в 2010 году, много гастролирует по России и миру, впервые
принимает участие в Сезонах.
1 июля на сцене Российского Молодежного театра стартовали XVIII
"Летние балетные сезоны". Первым спектаклем проекта по традиции стал главный
русский балет "Лебединое озеро" в
исполнении труппы Национального классического
балета.
Коллектив, основанный в 2010 году, много гастролирует по России и миру, впервые
принимает участие в "Сезонах".
Художественный руководитель Национального классического
балета Анна Нехлюдова: "Нашему молодому и целеустремленному
коллективу волнительно открывать "Летние балетные сезоны", тем более во время
Чемпионата мира по футболу – когда в Москве так много иностранных гостей.
Ответственности добавляет и соседство с Большим театром. Хотя, выступая в
России, всегда ощущаешь тепло, доброжелательность и поддержку родной сцены".
"Летние балетные сезоны" – балетная классика нон-стоп в самом центре
Москвы. В течение двух месяцев, до 28 августа, каждый вечер на сцене РАМТа –
шедевры мирового балета и жемчужины русского балетного искусства – "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Золушка", "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Жизель", "Ромео и Джульетта", "Баядерка" –
постановки легендарных хореографов Мариуса Петипа, Асафа Мессерера, Леонида
Лавровского, Василия Вайнонена, Александра Горского. Все
спектакли идут в сопровождении оркестра.
В проекте также принимает
участие Театр балета "Арт-Да" –
молодой перспективный коллектив, чьи выступления с восторгом были встречены публикой
в прошлом сезоне. Вернулся в афишу "Летних балетных сезонов" Театр
классического балета Смирнова-Голованова, больше известный как "Смирнов Балет". Коллектив, основанный
Виктором Смирновым-Головановым в 1988 году, стал первой в СССР
негосударственной балетной труппой.
Художественный руководитель Театра
"Смирнов-балет" Людмила Нерубащенко:
"Мы с большим успехом танцевали на "Летних
балетных сезонах" в 2014 году и рады продолжить эту традицию. Наши спектакли в
оригинальной хореографии Виктора Смирнова-Голованова действительно уникальны. В
этом году в рамках "Сезонов" будут показаны балеты "Лебединое озеро",
"Щелкунчик", "Ромео и Джульетта", "Дон Кихот" и "Жизель".
Спектакли
"Летних балетных сезонов" традиционно проходят в Российском академическом Молодежном
театре (РАМТ),
который расположен в самом центре Москвы на Театральной площади, рядом с
Большим и Малым театрами.
За 17 лет
спектакли "Летних балетных сезонов" посетили более
700 000 человек. Изначально проект задумывался для
иностранных туристов, посещающих Москву после закрытия театрально-концертного
сезона. Но жители столицы проявили к летним спектаклям не меньший интерес, и
очень скоро "Сезоны" стали заметным событием, а теперь уже и доброй традицией
культурной жизни летней Москвы.