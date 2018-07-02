1 июля на сцене Российского Молодежного театра стартовали XVIII Летние балетные сезоны. Первым спектаклем проекта по традиции стал главный русский балет Лебединое озеро в исполнении труппы Национального классического балета. Коллектив, основанный в 2010 году, много гастролирует по России и миру, впервые принимает участие в Сезонах.

1 июля на сцене Российского Молодежного театра стартовали XVIII"Летние балетные сезоны". Первым спектаклем проекта по традиции стал главныйрусский балет "Лебединое озеро" висполнении труппы Национального классическогобалета.Коллектив, основанный в 2010 году, много гастролирует по России и миру, впервыепринимает участие в "Сезонах".Художественный руководитель Национального классическогобалета Анна Нехлюдова: "Нашему молодому и целеустремленномуколлективу волнительно открывать "Летние балетные сезоны", тем более во времяЧемпионата мира по футболу – когда в Москве так много иностранных гостей.Ответственности добавляет и соседство с Большим театром. Хотя, выступая вРоссии, всегда ощущаешь тепло, доброжелательность и поддержку родной сцены"."Летние балетные сезоны" – балетная классика нон-стоп в самом центреМосквы. В течение двух месяцев, до 28 августа, каждый вечер на сцене РАМТа –шедевры мирового балета и жемчужины русского балетного искусства – "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Золушка", "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Жизель", "Ромео и Джульетта", "Баядерка" –постановки легендарных хореографов Мариуса Петипа, Асафа Мессерера, ЛеонидаЛавровского, Василия Вайнонена, Александра Горского. Всеспектакли идут в сопровождении оркестра.В проекте также принимаетучастие Театр балета "Арт-Да" –молодой перспективный коллектив, чьи выступления с восторгом были встречены публикойв прошлом сезоне. Вернулся в афишу "Летних балетных сезонов" Театрклассического балета Смирнова-Голованова, больше известный как "Смирнов Балет". Коллектив, основанныйВиктором Смирновым-Головановым в 1988 году, стал первой в СССРнегосударственной балетной труппой.Художественный руководитель Театра"Смирнов-балет" Людмила Нерубащенко:"Мы с большим успехом танцевали на "Летнихбалетных сезонах" в 2014 году и рады продолжить эту традицию. Наши спектакли воригинальной хореографии Виктора Смирнова-Голованова действительно уникальны. Вэтом году в рамках "Сезонов" будут показаны балеты "Лебединое озеро","Щелкунчик", "Ромео и Джульетта", "Дон Кихот" и "Жизель".Спектакли"Летних балетных сезонов" традиционно проходят в Российском академическом Молодежномтеатре (РАМТ),который расположен в самом центре Москвы на Театральной площади, рядом сБольшим и Малым театрами.За 17 летспектакли "Летних балетных сезонов" посетили более700 000 человек. Изначально проект задумывался дляиностранных туристов, посещающих Москву после закрытия театрально-концертногосезона. Но жители столицы проявили к летним спектаклям не меньший интерес, иочень скоро "Сезоны" стали заметным событием, а теперь уже и доброй традициейкультурной жизни летней Москвы.