Столкнулись сразу три автомобиля

Столкнулись сразу три автомобиля1 июля в 1.05 в дежурную смену МЧС поступило сообщение о крупном ДТП в Судогодском районе на 187 километре трассы М-7. Столкнулись три автомобиля. Один из них помяло до состояния металлолома.Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 13 человеки и пять единиц техники.В аварии постарадали два человека. Причины проишествия ещё не установлены.Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что несоблюдение ПДД зачастую приводит к непоправимым последствиям! В случае необходимости обращайтесь на телефон доверия 8(4922)39-99-99, также по телефону спасения «01» или «101».