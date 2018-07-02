Я бесконечно доброе Феноменально умное Чертовки привлекательное Божественно красивое Ультрамодно вкусное Необычайно работоспособное Беспредельно ответственное Исключительно порядочное Кристально честное Беспрецедентно талантливое Экстра ординарное Гипер сексуальное Не-по-годам развитое Сказочно щедрое Бесподобно бесподобное Невероятно перспективное Беззаветно любящее Легендарно сильное Непостижимо оптимистичное Идеально сложенное Крайне интеллигентное Супер активное Неописуемо чувственное Архи надежное Бесспорно положительное Фантастически скромное Человечище
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