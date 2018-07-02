02.07.2018

2018-07-02 09:05:19

В жуткой аварии под Липецком погибли пять человек

В Липецкой области столкнулись два легковых автомобиля. Пять человек, среди которых двое детей, погибли, передает "". Еще один ребенок был доставлен в больницу. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.