Виски защищает клетки организма от мутаций и препятствует развитию онкологии. Правда, употреблять амброзию надо в ограниченных количествах.

Виски защищает клетки организма от мутаций и препятствуетразвитию онкологии. Правда, употреблять "амброзию" надо вограниченных количествах.Неожиданное свойство популярного напитка открыли израильскиеученые. Они выяснили, что в его составе присутствует эллаговая кислота -вещество, содержащееся в большинстве фруктов. Это сильный антиоксидант,защищающий клетки организма от окисления и мутаций.Но и этим чудодейственные свойства скотча не ограничиваются.Оказывается, виски относится к тем алкогольным напиткам, которые могутподдерживать здоровье миокарда. Благодаря все тем же антиоксидантам сокращаетсясодержание в крови "плохого" холестерина и повышается уровень "хорошего".Исследователи из медицинского центра в Израиле (Beth IsraelDeaconess Medical Center) установили также, что виски улучшает защиту организмаот возрастной деменции. Риск развития старческого слабоумия значительно ниже утех пациентов, которые употребляли скотч – по сравнению с теми, кто не пристрастилсяк продукции шотландских винокурен.Напиток оправдывает свое название: в переводе с гэльскогоязыка "виски" означает "вода жизни". Но употреблять этуживую воду надо в очень умеренных количествах – не более 20-40 миллилитров вдень. Настоящим ценителям будет нелегко ограничиться таким малым объемом. А большее количество алкоголя ни к чему хорошему не приводит, предупреждают