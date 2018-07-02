Виски защищает клетки организма от мутаций и препятствует
развитию онкологии. Правда, употреблять амброзию надо в
ограниченных количествах.
Виски защищает клетки организма от мутаций и препятствует
развитию онкологии. Правда, употреблять "амброзию" надо в
ограниченных количествах.
Неожиданное свойство популярного напитка открыли израильские
ученые. Они выяснили, что в его составе присутствует эллаговая кислота -
вещество, содержащееся в большинстве фруктов. Это сильный антиоксидант,
защищающий клетки организма от окисления и мутаций.
Но и этим чудодейственные свойства скотча не ограничиваются.
Оказывается, виски относится к тем алкогольным напиткам, которые могут
поддерживать здоровье миокарда. Благодаря все тем же антиоксидантам сокращается
содержание в крови "плохого" холестерина и повышается уровень "хорошего".
Исследователи из медицинского центра в Израиле (Beth Israel
Deaconess Medical Center) установили также, что виски улучшает защиту организма
от возрастной деменции. Риск развития старческого слабоумия значительно ниже у
тех пациентов, которые употребляли скотч – по сравнению с теми, кто не пристрастился
к продукции шотландских винокурен.
Напиток оправдывает свое название: в переводе с гэльского
языка "виски" означает "вода жизни". Но употреблять эту
живую воду надо в очень умеренных количествах – не более 20-40 миллилитров в
день. Настоящим ценителям будет нелегко ограничиться таким малым объемом. А большее количество алкоголя ни к чему хорошему не приводит, предупреждают