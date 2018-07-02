Трагедия с 19-летним Юрием Гущиным-Кузнецовым произошла в Москве. Парень свел счеты с жизнью.

Трагедияс 19-летним Юрием Гущиным-Кузнецовым произошла в Москве. Парень свел счеты сжизнью.Стало известно, что молодой человек оставилпредсмертную записку. "Я жил ради Лизы, только ее я любил", – написал в ней Юрий.Юноша является сыном Елены Гущиной (помощниквице-премьера Игоря Шувалова) и акционера многопрофильнойроссийской группы компаний "Гута" Артема Кузнецова.Также он приходился внуком постоянному участнику списка Forbs Юрию Гущину (основателю группыкомпаний "Гута"), передает Telegram-канал112.По имеющимся данным, парень увлекался игрой Dota,и перед самой смертью проиграл три матча. В игре у Юрия был ник "тупо убийся".Отметим, имя предпринимателя Юрия Гущина тесно связано с кондитерскойпромышленностью России. При этом миллиардер получает доходы от недвижимости,гостиничного бизнеса и даже сельского хозяйства. В 1989 году Гущин сталоснователем группы "Гута".Сегодня Юрий Гущин входит в число двухсотбогатейших российских бизнесменов. Стоимость всех представленных активовприближается к десяти миллиардам евро.