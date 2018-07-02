Трагедия
с 19-летним Юрием Гущиным-Кузнецовым произошла в Москве. Парень свел счеты с
жизнью.
Трагедия
с 19-летним Юрием Гущиным-Кузнецовым произошла в Москве. Парень свел счеты с
жизнью.
Стало известно, что молодой человек оставил
предсмертную записку. "Я жил ради Лизы, только ее я любил", – написал в ней Юрий.
Юноша является сыном Елены Гущиной (помощник
вице-премьера Игоря Шувалова) и акционера многопрофильной
российской группы компаний "Гута" Артема Кузнецова.
Также он приходился внуком постоянному участнику списка Forbs Юрию Гущину (основателю группы
компаний "Гута"), передает Telegram-канал
112.
По имеющимся данным, парень увлекался игрой Dota,
и перед самой смертью проиграл три матча. В игре у Юрия был ник "тупо убийся".
Отметим, имя предпринимателя Юрия Гущина тесно связано с кондитерской
промышленностью России. При этом миллиардер получает доходы от недвижимости,
гостиничного бизнеса и даже сельского хозяйства. В 1989 году Гущин стал
основателем группы "Гута".
Сегодня Юрий Гущин входит в число двухсот
богатейших российских бизнесменов. Стоимость всех представленных активов
приближается к десяти миллиардам евро.