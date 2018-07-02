Он был несанкционированный

Он был несанкционированный1 июля жители Владимира вышли на митинг против повышения пенсионного возраста. Они недовольны пенсионной реформой, объявленной в середине июня. Согласно нововведениям, женщины будут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины - в 65 лет.В 14.00 владимирцы собрались на площади перед филармонией и пошли в «гайд-парк». Всего было 150 человек.Митингующие прошли мимо ЦУМа, строящегося фонтана на Театральной площади, Золотых ворот, Торговых рядов, свернули на Гагарина, потом мимо БСП до улицы Мира, а оттуда уже в Центральный парк.Через некоторое время количество митингующих увеличилось до двухсот человек.Люди держали плакаты с надписями: «Путин и Медведев украли мое будущее», «Требую повысить пенсионный возраст до 150 лет. P/S Как тебе такое, Илон Маск?», «Грузчиков до 65 лет! Спасибо, благодетели! 1963 г.р.» и другие.Все желающие высказывались в микрофон. Выступающие отметили, что сейчас молодежь не может найти работу, стоит ли говорить про людей предпенсионного возраста.На митинг также приехали жители других городов области, в частности из Юрьев-Польского и Меленок.Мероприятие длилось около двух часов. Свою позицию высказали около десяти человек.