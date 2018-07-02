Помощь была оказана 11-ти людям

Помощь была оказана 11-ти людямЗа текущий период 2018 года межрайонная прокуратура подала иски с требованиями обязать администрацию Гусь-Хрустального района обеспечить детей-сирот жильем с соблюдением санитарных условий и норм размеров жилплощади.За счет средств бюджета Владимирской области власти приобрели 11 квартир.Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой продолжена работа по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Жилые помещения передали молодым людям по договорам найма специализированного жилого помещения.Исполнение остальных решений остается на контроле межрайонного прокурора.