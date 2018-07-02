Произошло два крупных пожара

Произошло два крупных пожара1 июля в 16.00 в дежурную смену МЧС поступило сообщение о горении травяной подстилки на площади 4,0 гектара в 25 квартале 12 выдела Костеревского филиала ФГАУ «Оборонлес» в 14 километрах от населенного пункта Петушки.В это же день в 18.20 поступило сообщение из Гусевского лесничества, где в Заколпьевском участке в 6,5 километрах от поселка Константиновка также начался низовой пожар на площади 0,5 гектара. К 20.30 оба пожара были ликвидированы с привлечением 18-ти человек и девяти спец. машин. Пострадавших нет.Спасатели напоминают, что в регионе продолжается пожароопасный период, поэтому разводить огонь в лесу категорически запрещается. В случае возникновения пожара немедленно звоните по телефонам «01», «101» либо «112».