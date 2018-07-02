Здания выбирались по результатам торгов

Здания выбирались по результатам торговПо сообщению администрации Владимира до ноября 2018 года отремонтируют несколько медицинских учреждений. Работами займётся ООО «Геас».Новый вид получит инфекционное отделение Струнинской городской больницы и некоторые здания скорой медицинской помощи Александровской районной больницы. Учреждения выбирали по результатам торгов.Первый контракт заключен на 7,1 миллиона рублей. Цена второго — 3,2 миллиона. Также пройдет ремонт бактериологической лаборатории Александровской районной больницы за 4,7 миллионов.Фельдшерско-акушерский пункт в деревни Дворики Александровского района капитально отремонтирует ООО «Строймастер» за 3,2 миллиона рублей. Планируется закончить работы в начале октября 2018 года.Также планируется проведение капремонта главного корпуса и психоневрологического отделения Струнинской городской больницы. Торги намечено провести 9 июля.В начале августа пройдут торги на проведение капитального ремонта детской поликлиники в Струнино.