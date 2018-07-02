Об этом предупреждает МЧС

Об этом предупреждает МЧС2 июля во Владимирской области ожидается гроза с дождём, в отдельных районах град, возможны порывы юго-восточного ветра до 13-18 метров секунду. Это установлено Владимирским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Неизбежны возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением рекламных щитов , падением старых деревьев, ДТП.Желательно не выходить из дома и не ставить машины под деревьями и рекламными щитами.При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: "01" (с городского), "101", "112" (с мобильного).