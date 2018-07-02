Президент
США Дональд Трамп без приглашения посетил свадьбу в Национальном гольф-клубе
Trump National Doral. Американский лидер приземлился на
территории клуба на личном вертолете.
Президент
США Дональд Трамп без приглашения посетил свадьбу в Национальном гольф-клубе
Trump National Doral. Американский лидер приземлился на
территории клуба на личном вертолете.
Отмечается, что глава государства попал на
торжество случайно. Но он не растерялся: пообщался с гостями и поздравил
молодоженов. При этом Трамп обнял невесту и поцеловал в щеку, а жениху пожал
руку, передает TMZ. Все это
происходило под восторженные крики людей. Примечательно, что это
уже второй подобный случай. Чужую свадьбу президент США уже посещал в принадлежащем
ему гольф-клубе в июне 2017 года.