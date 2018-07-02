Президент США Дональд Трамп без приглашения посетил свадьбу в Национальном гольф-клубе Trump National Doral. Американский лидер приземлился на территории клуба на личном вертолете.

ПрезидентСША Дональд Трамп без приглашения посетил свадьбу в Национальном гольф-клубеTrump National Doral. Американский лидер приземлился натерритории клуба на личном вертолете.Отмечается, что глава государства попал наторжество случайно. Но он не растерялся: пообщался с гостями и поздравилмолодоженов. При этом Трамп обнял невесту и поцеловал в щеку, а жениху пожалруку, передает TMZ. Все этопроисходило под восторженные крики людей. Примечательно, что этоуже второй подобный случай. Чужую свадьбу президент США уже посещал в принадлежащемему гольф-клубе в июне 2017 года.