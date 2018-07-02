Наталья Ионова, более известная под псевдонимом Глюк’oZa, в очередной раз взбаламутила народ своим сексуальным видом. Певица разместила в Instagram жаркое видео.

Наталья Ионова, более известная под псевдонимом Глюк’oZa, в очередной раз взбаламутила народ своим сексуальным видом. Певица разместила в Instagram "жаркое" видео.Кадры сняты во время фотосессии. Наталья позирует у песчаного холма, демонстрируя полуобнаженную "самую красивую *опу".Для работы с фотографом Глюк’oZa выбрала шикарный белый купальник, весьма оригинального кроя – две полосочки впереди, одна сзади. Малюсенькие клочки ткани едва прикрыли роскошную грудь, зато очень выгодно подчеркнули пятую точку певицы.Видео сопровождает композиция группы "Ленинград" "Ты ******на". Ионова могла бы стать главной героиней клипа на данную песню. Некоторые даже решили, что Сергей Шнуров решил с помощью Глюк’oZы реанимировать песню и снимает новое видео.К слову, поклонникам Натальи кадры очень понравились. Народ явно возбудился от вида красотки-певицы и засыпал ее комплиментами. Большинство фанатов конечно же отметили шикарные округлости Ионовой."Как Вы мне нравитесь! Красивая, сексуальная, в то же время естественная", "Вот это Опа", "Красотка супер", "Ионова, ты секси", "Просто хулиганка", – написали поклонники на странице Глюк’oZы в соцсети (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).