Глядя на Надежду Бабкину понимаешь, – она исправила в своей внешности все, что можно. Тем не менее, очевидно, что хирурги смогли сохранить ее индивидуальность.

Глядя на Надежду Бабкинупонимаешь, – она исправила в своей внешности все, что можно. Тем не менее, очевидно,что хирурги смогли сохранить ее индивидуальность.Изучив старые и новыефотографии певицы, кандидат медицинских наук, пластический хирург АндрейКовынцев предположил, какие именно операции перенесла Надежда Бабкина.По его словам, вероятно былавыполнена эндоскопическая подтяжка лба, лица и шеи. Это заметно подняло брови,сделало взгляд более открытым. "С круглым лицом очень сложно работать, на нем сложнодобиться заметного результата. В случае в Надеждой можно говорить о хорошейработе врачей. Результат есть, но ткани не перетянуты, как, например, было уГурченко, когда лицо превращается в маску", – рассказал Dni.Ru Андрей Ковынцев.Работа стоматолога также очень изменилалицо певицы, сделав более выразительной нижнюю часть лица, немного приподнявее. "Лицо стало более гармоничным. Свои зубы у нее были очень мелкими, и прикруглом лице не хватало объема в нижней его части", – считает хирург.Также эксперт уверен, что быласделана ринопластика. Нос стал заметно тоньше, кончик носа более приподнятый. "Одновремя это было очень модно. Если вы видите вздернутый кончик носа, значит здесьпоработал хирург", – сказал он. Благодаря ринопластике также ушли отечность и морщиныс верхних и нижних век.Скулы Надежды Бабкиной такжестали более выразительными. А это уже результат либо липофилинга, либо работы сфилерами. Плюс, не обошлось без работы стилистов, которые с помощью прически имакияжа смогли сделать круглое лицо более гармониичным, удлиненным.Это тот случай, когда всеизменения в лучшую сторону. Видно, что Надежда много времени проводит укосметолога. Пластической хирургии недостаточно. Цвет, тонус кожи – то, о чемнельзя забывать в любом возрасте. Если Бабкина и в дальнейшем будет так же относитьсяк себе, не будет увлекаться и не перетянет лицо, то надолго останется в прекраснойформе. В форме зрелой, элегантной, ухоженной женщины.