Победа
России над Испанией и выход в 1/4 финала ЧМ-2018 стала для многих стимулом для
творчества. Огромное количество мемов в Сети посвящено вратарю и капитану российской
национальной команды Игорю Акинфееву.
Победа
России над Испанией и выход в 1/4 финала ЧМ-2018 стала для многих стимулом для
творчества. Огромное количество мемов в Сети посвящено вратарю и капитану российской
национальной команды Игорю Акинфееву.
"Чудо, сенсация,
праздник, волшебство", – как только не описывают триумф наших футболистов в
соцсетях. Также интернет-пространство наводнило бесконечное количества мемов,
шуток и других видов народного творчества.
Подопечные
Станислава Черчесова стали национальными героями, отправив домой испанцев.
Акинфеев стал, пожалуй, настоящей иконой спорта.
Капитану
российской сборной посвящают стихи, изображают с короной на голове, хотят за
него замуж. Одна из болельщиц и вовсе пообещала назвать свою дочь Игорем.
Не обошли
пользователи Сети вниманием и ногу нашего голкипера, отбившую самый важный мяч
во время серии пенальти. Ее назвали "ногой Бога".
Множество
мемов посвящено и главному тренеру российской сборной Станиславу Черчесову. Его
уже окрестили Команданте в честь кубинского революционера Че Гевары.
Не
забывают россияне и про пресловутые "Усы надежды". Остроумные болельщики
"посвятили" известную песню "Ленинграда" "Экстаз" со словами "Ты просто космос,
Стас" наставнику российских футболистов Черчесову.
Напомним, 1 июля
на московском стадионе "Лужники" сборная России одолела сборную Испании:
1:1 – основной счет и 4:3 – по пенальти. Игорь Акинфеев
признан лучшим игроком этого матча. Теперь России предстоит схлестнуться со
сборной Хорватии. Матч пройдет 7 июля.