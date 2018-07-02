Победа России над Испанией и выход в 1/4 финала ЧМ-2018 стала для многих стимулом для творчества. Огромное количество мемов в Сети посвящено вратарю и капитану российской национальной команды Игорю Акинфееву.

ПобедаРоссии над Испанией и выход в 1/4 финала ЧМ-2018 стала для многих стимулом длятворчества. Огромное количество мемов в Сети посвящено вратарю и капитану российскойнациональной команды Игорю Акинфееву."Чудо, сенсация,праздник, волшебство", – как только не описывают триумф наших футболистов всоцсетях. Также интернет-пространство наводнило бесконечное количества мемов,шуток и других видов народного творчества.ПодопечныеСтанислава Черчесова стали национальными героями, отправив домой испанцев.Акинфеев стал, пожалуй, настоящей иконой спорта.Капитануроссийской сборной посвящают стихи, изображают с короной на голове, хотят занего замуж. Одна из болельщиц и вовсе пообещала назвать свою дочь Игорем.Не обошлипользователи Сети вниманием и ногу нашего голкипера, отбившую самый важный мячво время серии пенальти. Ее назвали "ногой Бога".Множествомемов посвящено и главному тренеру российской сборной Станиславу Черчесову. Егоуже окрестили Команданте в честь кубинского революционера Че Гевары.Незабывают россияне и про пресловутые "Усы надежды". Остроумные болельщики"посвятили" известную песню "Ленинграда" "Экстаз" со словами "Ты просто космос,Стас" наставнику российских футболистов Черчесову.Напомним, 1 июляна московском стадионе "Лужники" сборная России одолела сборную Испании:1:1 – основной счет и 4:3 – по пенальти. Игорь Акинфеевпризнан лучшим игроком этого матча. Теперь России предстоит схлестнуться сосборной Хорватии. Матч пройдет 7 июля.