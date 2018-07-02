Артистка Театра музыкальной комедии Санкт-Петербурга Ольга Лозовая скончалась на 47-м году жизни. Причиной смерти солистки оперетты и мюзикла стала продолжительная тяжелая болезнь.

Артистка Театра музыкальной комедии Санкт-Петербурга Ольга Лозовая скончалась на 47-м году жизни. Причиной смерти солистки оперетты и мюзикла стала продолжительная тяжелая болезнь."Неповторимый стиль актрисы сформировали не толькоиндивидуальный темперамент и техника, годами оттачиваемая в танцевальном ивокальном классах. Счастливое сочетание яркого вокала, драматическогомастерства и легкого танца – комплекс, необходимый для создания ролей в жанреоперетты, – редкий дар судьбы, достающийся далеко не каждому актеру", – говоритсяв некрологе, опубликованном на официальном сайте театра.Коллеги также выразили соболезнования родным и близкимактрисы. О месте и времени прощания будет объявлено позже.Лозовой 22 июня исполнилось 46 лет, она была родом из городаЭнгельса, сначала работала в Волгоградском театре музыкальной комедии и Томскоммузыкальном театре. В 1999 году была принята по конкурсу в Санкт-Петербургскийтеатр музыкальной комедии и вскоре стала одной из ведущих актрис труппы.Ольга Лозовая получила I премию на Международном конкурсеартистов оперетты имени М. Водяного. Позже ей было присвоено почетное звание"Заслуженная артистка России". Также была награждена медалью ордена "За заслугиперед Отечеством" II степени.Лозовая снялась в таких известных и всеми любимых картинах,как "Моя прекрасная леди" (Элиза Дуллитл), "Королева чардаша"(Стасси), "Мистер Икс" (Мабель Гибсон), "Летучая мышь"(Адель).