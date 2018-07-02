Светской львице, певице и просто красивой женщине патологически не везет – ее все время кто-то бьет. Трижды она становилась жертвой рукоприкладства собственного мужа. Теперь же ей врезала посторонняя женщина.

Светской львице, певице и просто красивой женщине патологически не везет – ее все время кто-то бьет. Трижды она становилась жертвой рукоприкладства собственного мужа. Теперь же ей врезала посторонняя женщина."Меня пригласили на съемки ток-шоу на главном федеральном канале страны, но я и представить себе не могла, каким ужасом для меня обернется появление в студии, – расплакалась Кравец во время интервью Dni.Ru – Активистка из Казани Ирина Волынец, которая называет себя "предводительницей родительского комитета всея Руси", видимо в приступе своего величия, немотивированно набросилась на меня с унизительными оскорблениями, обзывая "проституткой", "шалавой"."Эта дама кричала на меня: "Заткнись, овца, я сейчас тебе микрофоном по башке тресну! Тебя вообще в асфальт закопают!" – продолжает Алена. – И все это в ответ на мое тихое замечание, чтобы Ирина вела себя на записи программы интеллигентно, не вырывала микрофон и не подменяла собой ведущего. "Никакая я не интеллигентка !" – возмущалась казанская общественница. А потом начала жестоко бить меня, у меня пошла кровь, пришлось прервать съемку и вызвать карету скорой помощи"."Я думаю, что эта многодетная мать бальзаковского возраст слишком долго претворялась радетельницей семейных ценностей, а когда увидела роскошную, богатую и счастливую меня, не выдержала, и от зависти ее настоящее нутро из бандитских 90-х открылось. Удивительно, как человек с такими "манерами", с таким подзабытым давно сленгом может возглавлять хоть какие-то общественные организации, пусть даже уездного масштаба", – резюмировала Кравец.