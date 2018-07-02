Молодая супруга скандально известного певца Вадима Казаченко Ольга обратилась к общественности. Женщина сообщила, что ее шантажируют непристойными фотографиями, которые она якобы сама оправляла артисту.

Молодая супруга скандально известного певца Вадима Казаченко Ольга обратилась к общественности. Женщина сообщила, что ее шантажируют непристойными фотографиями, которые она якобы сама оправляла артисту.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Казаченко опубликовала фотографию, на которой запечатлена в купальнике, сидящей на стволе дерева. Женщина сообщила, что директор ее мужа Вадима Казаченко Ирина Аманти шантажирует ее. Якобы в распоряжении Ирины есть некие фото Ольги интимного характера."Пока концертный директор моего мужа #вадимказаченкоИра шантажирует меня угрозами выложить мои "непристойные фото", которые я якобы высылала своему мужу, хотела бы у вас спросить: а вы посылали своим мужьям или парням интимные фото? Шантажировали они вас потом ими? 🐒(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – обратилась к подписчикам Ольга.Пользователи Сети поддержали Казаченко. В частности, поклонники, не лишенные чувства юмора, отметили, что с такой фигурой можно не стесняться никаких "непристойных фото". Другие поделились своими историями. Оказывается, многие подписчики Ольги присылали своим половинам пикантные кадры."Я не посылала никогда, но, мне кажется нормальный парень просто удалит такие фото, если отношения исчерпали себя!", "Да пусть выкладывает)))) свои то она послать и выложить не может) там смотреть не на что)))) две пенсии сошлись под старость лет🤣🤣🤣", "У меня море таких снимков, и вообще плевать где их выложат если что;))) а на счет шантажа – Вы же мужу высылали... пусть что хочет делает;) у нее такой фигуры нет;)))) Относитесь с юмором к истерике возрастной женщины🤷🏻‍♀️ в ее молодость Сталин за такое расстрелять мог– вот и не понимает она подобного;)", "Статья 137 УК РФ. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Они это понимают?" – высказались подписчики.