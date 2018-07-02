Известные российские хоккеисты на радостях едва не разнесли VIP-ложу арены Лужники.
Когда завершилась серия пенальти в матче Россия-Испания, прославленные
спортсмены не смогли сдержать эмоций.
Известные российские хоккеисты на радостях едва не разнесли VIP-ложу арены "Лужники".
Когда завершилась серия пенальти в матче Россия-Испания, прославленные
спортсмены не смогли сдержать эмоций.
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин наблюдал за
матчем россиян с испанцами на арене "Лужники". Вместе с ним в ложе
были также заключивший контракт с "Лос-Анджелесом" Илья Ковальчук, форвард
"Далласа" Александр Радулов, капитан "Вашингтона" Александр
Овечкин.
После великолепного спасения ворот Акинфеевым рослый Малкин
на радостях попытался повторить жест Черчесова и Дзюбы и едва не причинил ущерб
стадиону. К счастью, потолок выдержал. А сборная России по футболу отправила
испанцев домой и вышла в четвертьфинал домашнего турнира.