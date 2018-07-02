Известные российские хоккеисты на радостях едва не разнесли VIP-ложу арены Лужники. Когда завершилась серия пенальти в матче Россия-Испания, прославленные спортсмены не смогли сдержать эмоций.

Известные российские хоккеисты на радостях едва не разнесли VIP-ложу арены "Лужники".Когда завершилась серия пенальти в матче Россия-Испания, прославленныеспортсмены не смогли сдержать эмоций.Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин наблюдал заматчем россиян с испанцами на арене "Лужники". Вместе с ним в ложебыли также заключивший контракт с "Лос-Анджелесом" Илья Ковальчук, форвард"Далласа" Александр Радулов, капитан "Вашингтона" АлександрОвечкин.После великолепного спасения ворот Акинфеевым рослый Малкинна радостях попытался повторить жест Черчесова и Дзюбы и едва не причинил ущербстадиону. К счастью, потолок выдержал. А сборная России по футболу отправилаиспанцев домой и вышла в четвертьфинал домашнего турнира.