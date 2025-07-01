Трамвайную линию планируют продлить перспективную трамвайную линию Метро Купчино - пос. Шушары - микрорайон Славянка (Петербург) до научно-технологического центра (НТЦ) Невская дельта.

Санкт-Петербург. 19 июня. ИНТЕРФАКС - АО "АБЗ-Дорстрой" (входит в группу компаний "АБЗ-1") планирует продлить перспективную трамвайную линию "Метро Купчино - пос. Шушары - микрорайон Славянка" (Петербург) до научно-технологического центра (НТЦ) "Невская дельта", сообщил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко в своем телеграм-канале.Соглашение о намерениях по созданию и эксплуатации новой трамвайной линии компания и Петербург подписали в рамках ПМЭФ-2025 в четверг."Проект строительства трамвайной линии по указанному маршруту является наиболее рациональным решением развития общественного транспорта в микрорайоне Славянка, застраиваемой территории Детскосельский. Этот маршрут (...) будет полностью соответствовать трассировке, заложенной в Генеральном плане Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.Объем инвестиций в проект не называется.Реализация проекта позволит организовать транспортную связь кампуса СПбГУ с инновационным научно-технологическим центром Невская дельта, непосредственную связь микрорайона Славянка с метрополитеном Петербурга, а также связь жилой застройки с железнодорожными станциями Царское село и Детскосельская, создать перспективы для формирования связи между городами Пушкин и Колпино.ГК "АБЗ-1" реализует концессионный проект в сфере общественного легкорельсового транспорта по созданию и эксплуатации трамвайной сети "Метро Купчино - пос. Шушары - микрорайон Славянка" в настоящее время.Как сообщалось, общий объем капитальных затрат на строительство трамвайной линии "Славянка" в Петербурге составит порядка 51 млрд рублей.Планируется, что на трамвайной линии будет 24 остановки. В планах - запустить по ней 22 подвижных состава. Первые 10 трамваев выйдут на маршрут после ввода в эксплуатацию первого участка трамвайной линии - от метро "Купчино" до поселка Шушары, остальные 12 трамваев - по окончании второго этапа строительства, от Шушар до микрорайона Славянка. Завершить строительство первого этапа линии планируется в IV квартале 2025 года.Читайте полностью: https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/abz-1-planiruet-prodlit-perspektivnuyu-tramvaynuyu-liniyu-kupchino-slavyanka-v-peterburge-vlasti